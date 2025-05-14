Açık alana atık döken belediyeye 1,8 milyon lira ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Atıfbey Mahallesi'nde yaptıkları incelemede boş alanda vahşi depolama yapıldığını belirledi. Yapılan incelemede hafriyat ve evsel nitelikli atıklar ile mobilya atıklarının Gaziemir Belediyesi'nce bölgede depolandığı tespit edildi. Çevre Kanunu kapsamında Gaziemir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 lira idari ceza uygulanarak, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.