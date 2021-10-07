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SAMSUN

Açık unutulan elektrik sobası devrildi: Ev bir anda yandı

Samsun'da Irak uyruklu kişilerin yaşadığı dairede açık unutulan elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Açık unutulan elektrik sobası devrildi: Ev bir anda yandı
Yangının çıktığı evde sadece maddi hasar meydana geldi.

Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak'ta 5 katlı bir binanın zemin katındaki dairede dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Dairede yaşayan Irak uyruklu kişiler, kendilerini dışarı atarken, mahallelinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Evde maddi zarar meydana geldi.
Karşı binada 3 yıl önce de aynı aileden başka kişilerin yaşadığı evde çıkan yangında, 2'si çocuk, 5 kişi dumandan etkilenmiş, vatandaşlar mahsur kaldıkları balkonlardan itfaiye ekipleri tarafından kurtarılmıştı.
Önceki yangında kurtarılan Murat Duralı, "Önce bizim altımız yanıyor, sonra karşı bina yanıyor. Böyle tedbirsizlik olur mu? Daha önceki yangında, kendimizi balkonlara atarak kurtulduk" dedi.

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