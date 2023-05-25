Acılar dininceye kadar Hatay’dayız

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’daki Konya Konteyner Kentler’e yerleştirilen depremzedelerle ve Antakya’da esnafla buluştu. Başkan Altay, ilk olarak Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyeleriyle birlikte Hatay’a kazandırılan birinci ve ikinci etap konteyner kentlere yerleştirilen Hataylı depremzedelerle bir araya geldi. Daha sonra Hatay Tarihi Uzun Çarşı’yı ziyaret ederek esnaflarla sohbet eden Başkan Altay, ilk günden itibaren bölgede hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Mobil Mutfak ve Mobil Ekmek Fırınları’nı da inceleyerek vatandaşları selamladı.

HAYAT NORMALLEŞİNCEYE KADAR BURADAYIZ

Başkan Altay, “Sohbet ettiğimiz kardeşlerimizin Konya’ya ve Konyalılara teşekkürleri, selamları var. Deprem çok büyük acılara neden oldu ama Hataylı vatandaşlarımızla da aramızda sağlam bir gönül bağı oluştu. Ömür boyu unutulmayacak dostluklar kuruldu. Allah’ın izniyle hep birlikte el ele vererek bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. İnşallah Konya olarak bu acılar dininceye kadar, hayat normalleşinceye kadar buradan ayrılmayacağız” ifadelerini kullandı.

HASTANEYİ GÖRÜNCE DEVLETİMİZE DUA ETTİM

Hatay’ın Defne ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın ziyaretiyle hizmet vermeye başlayan Devlet Hastanesi’ni de ziyaret eden Başkan Altay, “60 günde yapılan Defne Devlet Hastanesi’ni görünce devletimize, milletimize bir kez daha dua ettim. Çok samimi duygularla deprem bölgesinde ilk günden itibaren yapılan çalışmalar gözümün önüne geliyor, devletimizin burada yaptıklarını biliyorum. Üzüntüm, bu çalışmaların yokmuş gibi siyasi polemiklere konu edilmesi, çalışıyormuş gibi görünenlerin algı yönetme çabaları, depremzedeler için paylaşılan cümleler. Bu ruh bu bedende durduğu sürece; devletimizin ve milletimizin yanında olacağız” diye konuştu.

DEPREMZEDELER YAKIN İLGİ GÖSTERDİ

Ziyaretlerde Başkan Altay’a yakın ilgi gösteren Hataylı depremzede vatandaşlar ve esnaf da ilk günden beri kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Altay’a ve tüm Konya halkına teşekkür ettiler. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hafta sonu Hatay’daki 2. Etap Konya Konteyner Kent’te vatandaşlarla buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a teşekkür etti.

Başkan Altay depremzede kursiyelerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hatay’a kazandırılan 1. Etap Konya Konteyner Kentte hizmet vermeye başlayan KOMEK Antakya Kurs Merkezi’ni ziyaret ederek eğitimlere katılan depremzede kursiyerlerle sohbet etti. Konya’nın önemli markalarından olan KOMEK’in konteyner kentte 8 sınıfta, 6 branşta 109 kursiyere hizmet verdiğini belirten Başkan Altay, “Bu sayı giderek artıyor. Burada kalan kardeşlerimiz hem daha değerli vakit geçiriyor hem depremin etkilerini unutuyor hem de bir meslek edinme imkanları oluyor. Hatay’da sorunlar bitene kadar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Konya olarak buradaki işleri çözmek için ekibimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.







