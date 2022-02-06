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ANTALYA

Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade hastaneye beş katı ceza

Antalya'da, merdivenden düştükten sonra gittiği özel hastaneye acilden giriş yapmasına rağmen 300 lira ücret alınan 93 yaşındaki Zeliha Meticeler'in şikayetini değerlendiren Sosyal Güvenlik Kurumu, hastadan alınan ücretin iadesine, hastaneye de bu ücretin beş katı tutarında ceza kesilmesine karar verdi.

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Haber Merkezi DHA
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade hastaneye beş katı ceza
Acilden giriş yapan hastadan alınan ücrete iade, hastaneye ceza verildi.

Antalya'da yaşayan Zeliha Meticeler, 2020 yılında oturduğu apartmanın yönetim toplantısına katıldı. Buradan çıktığı sırada ayağı merdivene takılan Meticeler, düşüp başından yaralandı. Meticeler, kızı tarafından yakında bulunan özel hastaneye götürüldü. Burada ilk tedavisi yapılan Meticeler'e, gerekli işlemlerin ardından taburcu edileceği söylendi. İşlemleri tamamlamak için görevlilerin yanına giden kadından 300 lira ödeme istendi. Meticeler, acilden giriş yaptığını ve sosyal güvencesi olduğunu söyleyerek itiraz etti ancak itiraza rağmen ödeme alındı.

Bunun üzerine Meticeler, Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı olan oğlu Neşet Gündüz'e durumu bildirdi. Gündüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne durumu yazılı iletti. Bir süre sonra şikayeti inceleyen SGK'dan gelen yazıda, alınan ücretin iade edilmesi için ihtarda bulunulduğu ve hastaneye para cezası kesildiği kaydedildi.

Ücret istenince şaşırdığını belirten Zeliha Meticeler, “Apartmanın toplantısı vardı. Oradan çıktıktan sonra kapının biraz ilerisindeki eğimi göremedim ve takılıp düştüm. Düşünce alnım yarıldı. Kızım yanımdaydı hemen hastaneye götürdü. Orada yapılan tedavilerden bizden belli bir ücret aldılar. Halbuki ben emekliyim, benden ücret talep ettiler. O gün ödemek zorunda kaldık" dedi.

Parayı iade edemeyeceklerini söylediler

Yapılanın yanlış uygulama olduğunu söyleyen Neşet Gündüz ise “Annem durumu bana bildirdi. Böyle bir durumda ücret alınmaması gerektiğini, Hasta Hakları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun yönetmeliklerinde böyle bir şey olmadığını söyledim. Acil gelen hastaların çoğunun ödemesini devlet yapıyor. Bizzat arayıp durumu hastaneye bildirdiğimde parayı iade edemeyeceklerini söylediler. Bunun üzerine CİMER'e bireysel başvuruda bulunduk" diye konuştu.

Hasta hakları konusunda tüketicilerin daha bilinçli olması gerektiğini söyleyen Gündüz, “Bir süre sonra SGK tarafından bize bize geri dönüş sağlandı. Hastanenin alınan ücreti iade edeceği, kuruma da bu tutarın beş katı ceza kesildiği bildirildi. Hastaneye kesilen para cezası tahsil edildi. Hastaneden de paramızı istediğimiz zaman alabileceğimiz söylendi" dedi.

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