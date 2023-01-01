Açlık ve yoksulluğa karşı topyekûn mücadele.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu’ndaki konuşmasına ve görüşmelerine de katılan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Eylem Haftası kapsamında düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimler Forumu’nda Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı olarak dünya belediyelerine hitap etti. Pandemi sürecinin sistemlerin dengesini bozan ve gıdaya erişimi engelleyen tek kriz olmadığını kaydeden Başkan Altay, Ukrayna’da devam eden çatışmaların da dünyada gıda güvenliğini önemli ölçüde tehlikeye düşürdüğüne dikkati çekti.

ÜRETİM VE TÜKEKİM MODELLERİ DEĞİŞMELİ

Yerel direnci artırmak ve iklim değişikliğiyle etkin bir şekilde mücadele etmek için üretim ve tüketim modellerinin acilen değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Altay, “Dolayısıyla bu da kentsel-kırsal arasındaki bağlantıyı kabul edip, bu bağa yeniden değer vermek ve gıda sistemlerinin şehir bölgesinde yaygınlaştırılması anlamına gelmektedir. Şehrim Konya, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin lideri olarak, tarım ve gıda politikalarıyla, sosyal kapsayıcılık ve kalkınma arasındaki derin bağlantıyı ortaya çıkarmak üzere tüm dünyadan şehirleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır” diye konuştu.

KAYNAKLARI DOĞRU KULLANMALIYIZ

“Yerel ve bölgesel yönetimler olarak bizler; merkezine insanı ve dünyayı alan sürdürülebilir ve kapsayıcı gıda sistemlerinin oluşturulmasında kilit aktörleriz” diye konuşmasına devam eden Başkan Altay şunları kaydetti: “Aynı zamanda, sürdürülebilir kamu alımlarından gıda temelli planlamaya, atık yönetiminden kentsel tarıma, yeni ve daha adil gıda sistemlerinin öncüleriyiz. Hepimiz tarımsal potansiyelimizi ve su kaynaklarımızı doğru kullanmalı, coğrafi koşullarımıza uygun tarım ürünleri ekmeli, şehirlerimizin ve bölgelerimizin tarım kapasitelerini artırmak için ortak adımlar atmalıyız. Bugün; gıda sistemlerimizin dönüşümünün, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen önemli dönüşümler kapsamına ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Güvenliği Komitesi’nin politika sürecine dâhil edilmesini kutluyoruz. Bu dahil edilme süreci aynı zamanda; Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi tartışmalarına rehberlik edecek ve bu amaçların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.”

ROLÜMÜZÜN ÖNEMİ DAHA AÇIK BİR ŞEKİLDE KABUL EDİLMELİDİR

Başkan Altay, açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılmasını, sağlık sistemlerinin geliştirilmesini ve iklim değişikliğiyle mücadele konularını en güçlü şekilde desteklemeleri gerektiğinin altını çizerek, “Bununla birlikte; gıdaya erişimin güvence altına alınabilmesi ve tüm insanların refahına öncelik verilebilmesi için; yerel ve bölgesel yönetimler olarak rolümüzün önemi daha açık bir şekilde kabul edilmelidir. Üretim modelimizi yenilemek için şehirlerin içindeki ve çevresindeki hayati ekolojik sistemlerin dönüştürülmesi gerekmektedir. Bunu da ancak gıda sistemlerimiz dahil olmak üzere, hayatlarımızın bağlı olduğu tüm müşterekler için yenilenmiş bir vizyon geliştirerek yapabiliriz. Aynı zamanda hepimizin bir araya gelerek; sürdürülebilir yeni üretim modellerine ve gıda sistemlerine doğru bir dönüşümü taahhüt etmesinin de zamanıdır” dedi.

UCLG DÜNYA KONSEYİ’NE DAVET ETTİ

Başkan Altay, tüm birlik üyelerini 26-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilecek UCLG Dünya Konseyi’ne davet ederek, “Yerel ve bölgesel yönetim liderleri olarak hoşgörünün şehrinden tüm dünyaya barışı ve refahı savunan güçlü mesajlar vermek üzere Konya’da buluşalım” sözleriyle konuşmasını tamamladı. Toplantı sonrası kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Altay, “Konya’yı dünyada temsil etmeye devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler’de katıldığımız toplantıda dünyanın birçok yerinden gelen belediye başkanları olarak UCLG ve New York Belediye Başkanımızın ev sahipliğinde tüm dünyadaki gıda güvenliği konularını istişare ettik. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ekim ayında yapacağımız UCLG Dünya Konseyi için meslektaşlarımı davet etme imkanı buldum. Şehrimize hayırlı olsun” açıklamasını yaptı.







