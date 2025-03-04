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Acun Ilıcalı hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' iddianamesi: Hapsi istendi

Acun Ilıcalı hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' iddianamesi: Hapsi istendi

17:184/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
AA
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Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame düzenlendi.
Acun Ilıcalı hakkında yasa dışı bahse teşvik suçlamasıyla iddianame düzenlendi.

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Acun Ilıcalı ve bazı şüpheliler hakkında iddianame hazırlandı. Buna göre, TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla, zanlılar hakkında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Ilıcalı "şüpheli" olarak yer aldı.

3 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, Ilıcalı ile bazı şüphelilerin TV 8 ve EXXEN platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında sanal reklam teknikleri ile ruhsatsız ve yasadışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı iddiasıyla
"kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.

İddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.



#Acun Ilıcalı
#Yasa Dışı Bahis
#Reklam
#TV8

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