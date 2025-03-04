Acun Ilıcalı hakkında 'yasa dışı bahse teşvik' iddianamesi: Hapsi istendi

"kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.