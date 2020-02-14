Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül’ün kayınpederinden suçlama: Kızımı aldattı ve metres tuttu

CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında kayınpederi Hüseyin Işık oldukça sert suçlamalarda bulundu.

Kayınpeder Işık, Facebook üzerinden damadı Erdem Gül ile ilgili bir yazı paylaştı. Işık, yazıyı kısa bir süre sonra sildi.

"Erdem Gül kızımı aldattı ve metres tuttu"

Işık yazısında, damadı Erdem Gül'ün kızını aldattığını, metres tuttuğunu ve eşinden boşanma aşamasında olduğunu öne sürdü. Kayınpeder Işık, çocuklarının masraflarını karşılayacağını söyleyen Erdem Gül'e ağır ithamlarda bulunarak, "Aldığın 9-10 bin lira aylıkla içkilerinizi mi, metresini mi, tuttuğun evin ve adadaki evin giderlerini mi karşılayacak acaba?" dedi.

Hüseyin Işık, yaptığı Facebook paylaşımında damadı Erdem Gül hakkında sert ifadeler kullandı.

Işık şunları yazdı:

"Ada halkına özür borcum: Belediye seçimlerinde damadım olan Erdem Gül'e destek istememden dolayı. Derler ya, vefasız, ahlaksız insan ya para ya da mevki sahibi olunca sekreteri veya dışardan metres bulur eşi, çocuklarını bile unutur, boşanma istermiş. Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş. İşte başkanınızın yaptığı bu… Bir de boşanınca çocukların masrafını karşılayacağım diyor. Çocuklar özel okulda aylık 15-20 bin lira masrafları var. Aldığın 9-10 bin tl aylık içkilerinize mi, metresine mi, tuttuğun evin ve adadaki evin kendinizin giderlerini mi karşılayacaksın acaba? Yoksa ada gazetesinde yazıldığı gibi önce 15 milyona yapılmak istenen sonra adalıların itirazı üzerine 2 milyona indirilen kirama ihalesinde görüldüğü gibi mi karşılayacak acaba…"

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