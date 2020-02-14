Gündem Kayınpederinden Adalar Belediye Başkanı Erdem Güle şok suçlamalar Kızımı aldattı, metres tuttu ve 2 milyonluk ihaleyi 15 milyona yaptırmak istedi
İSTANBUL

Kayınpederinden Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e şok suçlamalar: Kızımı aldattı, 2 milyonluk ihaleyi 15 milyona yaptırmak istedi

Kayınpederinden Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'e şok suçlamalar: Kızımı aldattı, metres tuttu ve 2 milyonluk ihaleyi 15 milyona yaptırmak istedi

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün kayınpederi Hüseyin Işık, damadı hakkında çok ağır ithamlarda bulundu. Işık, Erdem Gül'ın kızını aldattığını ve metres tuttuğunu iddia etti. Erdem Gül'ün torunlarının masraflarını karşılamak istediğini fakat 9-10 bin lira maaş aldığını ifade ederek, "Çocuklar özel okulda aylık 15-20 bin lira masrafları var" dedi. Hüseyin Işık, maaş-nafaka kıyası yaparak damadı Erdem Gül'ün yolsuzluk yaptığını ima etti ve 2 milyonluk ihaleyi 15 milyona yaptırmak istediğini ileri sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül
CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül

CHP Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül hakkında kayınpederi Hüseyin Işık oldukça sert suçlamalarda bulundu. Kayınpeder Işık, Facebook üzerinden damadı Erdem Gül ile ilgili bir yazı paylaştı.

  • "Erdem Gül kızımı aldattı ve metres tuttu"
  • Işık yazısında, damadı Erdem Gül'ün kızını aldattığını, metres tuttuğunu ve boşanma aşamasında olduğunu öne sürdü. Kayınpeder Işık, çocuklarının masraflarını karşılayacağını söyleyen Erdem Gül'e ağır ithamlarda bulunarak, "Aldığın 9-10 bin lira aylıkla içkilerinizi mi, metresini mi, tuttuğun evin ve adadaki evin giderlerini mi karşılayacak acaba?" dedi. Işık, damadı Erdem Gül hakkında yolsuzluk imasında da bulunarak, 2 milyonluk ihaleyi 15 milyona yaptırmak istediğini ileri sürdü.

Hüseyin Işık damadına yönelik suçlamaları, Facebook'ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu adına açılan grupta yazdı.

Işık şunları yazdı:

"Ada halkına özür borcum: Belediye seçimlerinde damadım olan Erdem Gül'e destek istememden dolayı. Derler ya, vefasız, ahlaksız insan ya para ya da mevki sahibi olunca sekreteri veya dışardan metres bulur eşi, çocuklarını bile unutur, boşanma istermiş. Belediye görevlerini başarmış sıra metresle gönül eğlendirmeye gelmiş. İşte başkanınızın yaptığı bu… Bir de boşanınca çocukların masrafını karşılayacağım diyor. Çocuklar özel okulda aylık 15-20 bin lira masrafları var. Aldığın 9-10 bin tl aylık içkilerinize mi, metresine mi, tuttuğun evin ve adadaki evin kendinizin giderlerini mi karşılayacaksın acaba? Yoksa ada gazetesinde yazıldığı gibi önce 15 milyona yapılmak istenen sonra adalıların itirazı üzerine 2 milyona indirilen kiralama ihalesinde görüldüğü gibi mi karşılayacak acaba…"

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