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İSTANBUL

Adalar motorunda kaptandan yolcuya dayak iddiası

Adalar motorunda kaptan köşkünden gelen müzik sesinden rahatsız olan yolcuyla kaptan arasında tartışma çıktı. Ardından kaptan yolcunun kolunu büküp geminin ikinci kat güvertesi merdivenlerinden birinci kata attı. "Ben seni adada da bulurum" diyerek tehditler savuran kaptan, yolcuyu darp etmeye devam etti. Yolcu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu.

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Adalar motorunda kaptan ile yolcu arasında tartışma karakolda bitti.
Adalar motorunda kaptan ile yolcu arasında tartışma karakolda bitti.

İstanbul'da Beşiktaş ile Adalar arasında sefer yapan Mavi Marmara Kooperatifi'ne ait yolcu motorunda önceki gün kaptan dehşeti yaşandığı iddia edildi.

Adalar motorunda dehşet anları

Sabah'ın haberine göre, Beşiktaş'tan hareketle 23 Temmuz Pazartesi akşamı 18.30'da Kabataş aktarmalı Heybeliada- Büyükada seferi yapan 'Erke Han' adlı yolcu motorunda yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:

Tarifeli yolcu motorunda kaptan köşkünden yayılan yüksek sesli müzik yayınından rahatsız olan bir yolcu, müziğin sesini kısması için kaptanı uyardı. Ancak yolcuya beklenmedik bir şekilde tepki veren kaptan "Bu benim gemim, beğenmediysen in" diyerek yanıt verdi. Ardından da hızla yolcunun üzerine yürüyen kaptan ne olduğunu anlamaya çalışan yolcunun kolunu büküp yakasından tutarak geminin ikinci kat güvertesi merdivenlerinden birinci kata attı. Bu arada ağıza alınmayacak küfürler eden ve "Ben seni adada da bulurum" diyerek tehditler savuran kaptan, yolcuyu darp etmeye devam etti. Diğer vatandaşların araya girerek kurtardığı yolcu, hastaneden darp raporu aldıktan sonra polise giderek şikâyetçi oldu. Balat'taki Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'nde ifade veren yolcunun şikâyeti üzerine inceleme başlatıldı.

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