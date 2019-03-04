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İSTANBUL

Adalar’a ücretsiz ulaşım

AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, Adalar’da oturan vatandaşlara “ücretsiz ulaşım” müjdesi verdi. Seçim çalışmalarını Büyükada’da sürdüren Yıldırım, “İstanbul Kart’ı olan ve İstanbul Kart’ı kullanan, yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Binali Yıldırım, Adalar programı dönüşü, havadan İstanbul’u inceledi.
Binali Yıldırım, Adalar programı dönüşü, havadan İstanbul’u inceledi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Şile'nin İstanbul'un organik tarım merkezi ve gıda üretim üssü olacağını söyledi. Yıldırım, "İstanbul'un ürünlerini niye binlerce kilometre öteden getirelim?" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Şile'de çeşitli temaslarda bulundu. Öncelikle AK Parti Şile İlçe Başkanlığı'nı ardından da MHP Şile İlçe Başkanlığı'nı ziyaretlerini basına kapalı olarak gerçekleştiren Yıldırım, daha sonra Üsküdar Caddesi dükkanları gezdi ve esnafla sohbet etti.

HEP YEŞİL KALSIN İSTİYORUZ

Şile'deki bir taksi durağını da ziyaret eden Yıldırım, buradaki taksici esnafının sorunlarını dinledikten sonra Şile Belediye Meydanı'nda ilçeye yapılan hizmetlerin toplu açılış törenine gerçekleştirdi ve halka hitap etti. Yıldırım, şöyle devam etti: "Şile eskiden çile ile anılırdı. Şile-İstanbul Otoyolu'nu sizin için yaptık. Güle güle kullanın. Şile hep böyle yeşil kalsın."

KÖY VE SAĞLIK TURİZMİNİN MERKEZİ

Yıldırım, kültür-sanat, turizm yatırımlarıyla damgalarını vuracakları yeni bir döneme girdiklerini aktararak, "Şile'yi deniz, köy ve sağlık turizminin merkezi yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Doğal yürüyüş alanlarını ve kamp alanlarını tabiata zarar vermeden yapacaklarını anlatan Yıldırım, baraj projesi nedeniyle su altında kalma riski olan köyler için de projeyi yeniden gözden geçirme sözü verdi.

YERYÜZÜ PAZARI'NI ÖRNEK GÖSTERDİ

Yıldırım, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeryüzü Pazarınız var. Doğal sebzeyi meyveyi tarladan direkt tüketicilere ulaştırıyorsunuz. Şimdi, bu projeyi yeni dönemde İlhan Ocaklı ile biraz daha ileri boyuta taşıyacağız Şile'yi. Şile İstanbul'un organik tarım merkezi olacak. İstanbul'un organik ürünlerini niye binlerce kilometre öteden getirelim? Buradan yetişecek ürünler, Şile'den Anadolu gıda üssünden İstanbullulara iletilecek."

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  • Adalar halkına ücretsiz ulaşım
  • Seçim çalışmaları kapsamında Büyükada’ya giden Binali Yıldırım, kendisini “Adalı” olarak tanıtarak, “Niye Adalıyım? 80-81 yıllarında Heybeliada’da yedek subay olarak askerlik görevimi yaptım. Adayı iyi bilirim. Adanın zorluklarını da güzelliklerini de bilirim” diye konuştu.
  • Binali Yıldırım, Adalılara bir müjdesi olduğunu dile getirerek, “İstanbul kartı olan ve İstanbul kartı kullanan, yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. Vatandaşlara “Özlem Öztekin Vural’ı başkan yapıyor muyuz?” diye soran Yıldırım, evet cevabını aldı. Yıldırım, Vural’a oy verilirken, kendisinin de unutulmamasını istedi.
  • Bir vatandaşın, “Elektrikli fayton da faytoncuların mı olacak?” sorusu üzerine, Yıldırım, “Onları size vereceğiz. Sizin hakkınızdır bu” cevabını verdi.

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