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İSTANBUL

Günlerdir tartışılıyordu: Adalar'da akülü araç kullanım yasağı başladı

İstanbul'un Adalar ilçesinde bugünden itibaren akülü araç kullanımı yasaklandı. Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulurken, Büyükada'da caddeler ve sokakların boş olduğu görüldü.

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Haber Merkezi DHA
Adalarda akülü araç kullanım yasağı başladı
Adalar'da günlerdir tartışılan akülü araç kullanma yasağı bugün başladı.

Faytonların kaldırılması ile Adalar ilçesinde akülü araç kullanımı yaygınlaştı. 03.06.2021 tarih ve 2021/4-4 sayılı UKOME, hız sınırının aşılarak kazalara sebebiyet verilmesi ve araçların yayaların geçiş güzergahlarına park edilmesi gibi gerekçelerle Adalar'da akülü araçların kaldırılması kararı aldı. Karar bugün itibariyle Adalar İlçesinde uygulanmaya başladı. Büyükada'da caddeler ve sokakların boş olduğu görüldü.

ARAÇLAR EVLERİN BAHÇELERİNDE

Ada sakini Yusuf Kaya, "Akülü araçların hepsi bahçelerde saklanmış şekilde duruyor. Sonucun ne olacağını bekliyoruz. Ben de akülü aracımı bahçeye koydum. Orada duruyor. Ben yetkililerin bahçeden alamayacaklarını düşünüyorum. Benim aracımın değeri 15 bin lira ben niye vereyim. Benim eşim dizlerinden sakat. Aracı onun için almıştım. Zaten belediyenin yeterli aracı yok. Şu an ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Büyükada Muhtarı Rafet Grip, "Vatandaş şu anda araçlarını evlerinde sakladı. Uygulama gerçekleşirse saklamayacaklar. Çünkü UKOME'nin aldığı kararlar var. Bu karar doğrultusunda 66 yaşından gün almış kişiler, engelliler ve esnaf hariç diğer araçlar yasaklanacak" diye konuştu.

Arşiv
Arşiv

ENGELLİLER İÇİN TAHSİS EDİLMİŞ ARAÇLAR YÖNERGE KAPSAMI DIŞINDA TUTULACAK

Engelliler için özel tahsis edilmiş, manuel ya da elektrikli araçlar bu yönerge kapsamı dışında tutulacak. Aynı zamanda Adalar ilçesinde; bireysel elektrikli araç kullanmak isteyen kişilerde için ise bazı şartlar aranıyor. Bunlar, Adalar'da ikamet ediyor olmak. (ikincil adres olarak Adalar yazılsa bile kabul edilmeyecek) 66 yaşından gün almak, uygun sürücü belgesine sahip olmak.

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