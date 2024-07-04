Adalar'da akülü araçlar toplanmaya başlandı

"Araçlarını Adalar dışına çıkartmak isteyen vatandaşlarımız belediyemize başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlarımızın araçları Adalar Belediyemiz tarafından ana karaya ücretsiz taşınacaktır. Yönerge kapsamındaki araçlar ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi için Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvuruda bulunabilirsiniz."