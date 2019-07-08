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Adalet Bakan Yardımcılıklarına atama

Adalet Bakan Yardımcılıklarına Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş atandı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Haber Merkezi AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakan Yardımcılıklarına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adalet Bakan Yardımcılıklarına Zekeriya Birkan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz ile Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş atandı.

Söz konusu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

Bakan Gül'den "hayırlı olsun" mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Zekeriya Birkan

1967 yılında Trabzon'da doğan Zekeriya Birkan, İstanbul ÜniversitesiHukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalıştı.Bursa Barosu Başkanlığı yapan Birkan, 25 ve 26'ncı dönemlerde AK Parti Bursa Milletvekilli olarak görev yaptı. Birkan, evli ve üç çocuk babası.

Şaban Yılmaz

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

Uğurhan Kuş

1973 yılında Sivas'ta doğan Uğurhan Kuş, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Kuş, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu. Kuş, evli ve üç çocuk babası.

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