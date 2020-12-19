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Gündem Adalet Bakanı Gülden Gaziantepteki faciayla ilgili ilk açıklama Patlamayla ilgili iki savcı görevlendirildi
POLİTİKA

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'teki faciayla ilgili ilk açıklama: Patlamayla ilgili iki savcı görevlendirildi

Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonrası çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Burada açıklama yapan Bakan Koca, "Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak başlatıldı. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun yapılması gereken ne ise yapılacaktır." dedi. Bakan Gül ise patlamayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini belirterek, "İki savcı tüm süreci yakından soruşturmak için görevlendirildi" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Bakan Koca ve Gül, hastanede incelemelerde bulunacak.
Bakan Koca ve Gül, hastanede incelemelerde bulunacak.

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patlaması sonrası çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın da kısa sürede kontrol altına alınmıştı.


Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Gaziantep'teki faciada ölü sayısı 9'a yükseldi
GÜNDEM
Acı haberi Bakan Koca duyurdu: Gaziantep'teki faciada ölü sayısı 9'a yükseldi

"Kusur varsa gereken yapılacak"

Patlamanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Bakan Koca inceleme sonrasında açıklama yaptı. Bir cihazdan kaynaklanan sorunla yangının çıktığını belirten Bakan Koca, "20 yataklı yoğun bakımın yatan hasta sayısı 19 kişiydi. 19 kişiden 7 vatandaşımız olay anında hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız 11 hastanın özellikle transferi döneminde, bir hastamız da 4,5 saat sonra hastaneden nakil yapılan hastanede hayatını kaybetmiş oldu. 10 vatandaşımızın da nakli yapılarak civar hastanelerde tedavileri devam etmekte. Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak incelemeyi başlatmış olduk. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun yapılması gereken ne ise yapılacaktır." dedi.

Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Gaziantep'te hastanede oksijen tüpü patladı: 9 kişi hayatını kaybetti

Olayın ilk anından itibaren devletin tüm ilgili kurumlarıyla süreci yakından takip edildiğini belirten Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ise "Olayla ilgili olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımız derhal soruşturma başlatmıştır ve 2 savcıyı görevlendirmiştir. 2 savcımız süreci tüm yönleriyle takip etmekte, süreci titiz şekilde soruşturmaktadır. Bir bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Konusunda teknik olarak uzman bu heyetin incelemeleri yapılmıştır. Süreç, hızlı ve titiz şekilde başsavcılık tarafından yerine getirilmektedir. İnsan canı en değerli ve aziz varlıktır. Buna yönelik bu süreçle ilgili ihmal veya farklı bir konu varsa olay tüm gerçekliğiyle araştırılacaktır. İdari ve adli anlamda tüm kurumlar gereken ne varsa yapacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Bu konuda tüm çalışmalar titiz şekilde sürecektir" ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'teki faciayla ilgili ilk açıklama: Patlamayla ilgili iki savcı görevlendirildi
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Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'teki faciayla ilgili ilk açıklama: Patlamayla ilgili iki savcı görevlendirildi

Gaziantep'te özel bir hastanenin Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonrası çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Burada açıklama yapan Bakan Koca, "Olayla ilgili inceleme hem başsavcılıkça hem de bakanlık olarak başlatıldı. Bu anlamda herhangi bir sorun ve aksaklık, kusur tespit edildiğinde vatandaşımız emin olsun yapılması gereken ne ise yapılacaktır." dedi. Bakan Gül ise patlamayla ilgili iki savcının görevlendirildiğini belirterek, "İki savcı tüm süreci yakından soruşturmak için görevlendirildi" ifadelerini kullandı.

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