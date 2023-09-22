Adalet Bakanı Tunç: 24 yeni mahkeme için planlama çalışması yapıyoruz

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kentte gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su ile görüştükten sonra kameralar karşısına geçip gazetecilere açıklamalarda bulundu. Burada hasar gören binalar ile ilgili onarımlar ve yıkılan binalar ile ilgili, konut yapımı ile ilgili önemli bir ilerleme sağlandığını belirten Bakan Tunç, Adalet Bakanlığına ait binalarda bir hasar olmadığını, az hasarlı binalar olduğunu söyledi.





Hızlı bir şekilde onarımlarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Tunç, “Bakanlığımıza ait özelikle yatırım programında olan Diyarbakır merkez adalet binası var, bunu önemsiyoruz. Diyarbakır’ımız için çok önemli bir yatırım. Daha öncesinde planlanan ve bu dönemde de inşallah hayata geçireceğimiz önemli bir projemiz. Kayapınar ilçemizin içerisinde Medya Mahallesi’nde 167 bin metrekare taşınmaz üzerinde büyük bir alanda Diyarbakır’ımıza bir adalet kompleksini kazandırmış olacağız. 189 bin metrekare kapalı kulanım alanına sahip olacak. Bu projemizi 2024 yılı yatırım programına teklif ettik. Çalışmaları hızlı bir şekilde tamamladıktan sonra inşaat ihale sürecini de başlatacağız” dedi.

Adliye personelleri için yeni konut

“Daha önce merkez adalet binası olarak faaliyet gösteren yer tarihi bir bina, orayı restore edip hizmete açmıştık 2011 yılında. 4 bin metrekare, ihtiyaca cevap vermeyen bir yer” diyen Bakan Tunç, şöyle konuştu:





“Yine Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi binası olarak yapılan 15 bin metrekare kapalı alana sahip şimdi hukuk mahkemelerinin faaliyet gösterdiği bir bina da, yeni binamız yapıldıktan sonra idare mahkemesi binalarımız o binaya geçmiş olacak. Adli Tıp Grup Bölge Başkanlığı binamız var Diyarbakır’da. Onu da 2020’de yapımını tamamlamış ve hizmete açmıştık. Adliye personelimizin konut ihtiyacını da göz önünde bulundurarak özellikle son depremde yaşadığımız konutların yıkılması nedeniyle diğer illerde de aynı şekilde programlarımızı yeninden revize etmiştik. Diyarbakır’da da yine ilave merkezde 156 konut, ilçelerimizde 74 adliye personelimiz için toplamda 230 adliye personeli konutu da yatırım programına ekledik.”





İlçelere yeni adliye binaları

Bismil adliyesinin 2020’de tamamlandığını hatırlatan Bakan Tunç, “Orada ihtiyaca cevap veriyor. Ancak Çınar ilçemizde, Eğil’de, Hazro’da, Lice’de ve Silvan ilçelerimizde 2 bin 500 metrekare ile 6 bin 500 metrekare arasında değişen kapalı alanlara sahip yeni adliye binalarımız da 2024 yılı yatırım programına projelerini teklif ettik. İnşallah onları da hızlı bir şekilde takip ederek bu ilçelerimizin de adliye binaları ihtiyacını önümüzdeki süreçte karşılayacağız. Çüngüş, Dicle, Hani, hükümet konaklarının içerisinde adliye binalarımız. İnşaatları da şu anda devam ediyor. İçişleri Bakanımız ile birlikte koordine ederek yapımlarını hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Kulp ilçemizde de yine hükümet binamızın içinde olacak. Orada da yeni hükümet binası için projeleri tamamlandı” diye konuştu.

Deprem bölgelerinde 21 adet idari mahkeme kuruldu

Diyarbakır’da ihtiyaç doğrultusunda yeni mahkemelerin kurulmasını sağladıklarını kaydeden Bakan Tunç, “Son olarak 3 adet adli yargı mahkemesi, 1 aile mahkemesi, 2’si infaz hakimliği olmak üzere 3 mahkemenin kurulması, bir de idare mahkemesi. Özelikle deprem bölgesindeki illerimizde de açılan idari davaların yoğunluğunu dikkate alarak oralarda da yeni idare mahkemeleri, 21 adet kurmuştuk. Diyarbakır’ımızda da şu anda ihtiyaç olarak gördüğümüz bir adet idari mahkemesi bu yıl itibariyle hizmete girdi. 24 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili planlama çalışmalarımız var. Bunlar ihtiyaca göre devam edecek” şeklinde konuştu.





Ziyaret noktalarından biri de Diyarbakır Cezaevi olacağını aktaran Bakan Tunç, sözlerini şöyle tamamladı:

“Diyarbakır cezaevi, özelikle hafızalarımıza 12 Eylül Darbesi sonrası işkencelerle, antidemokratik tavırlarla anılan bir yer. Buna benzer Sinop Cezaevimiz, Yassı Ada, Ulucanlar Cezaevi. 12 Eylül’ün yıl dönümünde Ulucanlarda Yeni Anayasa Sempozyumu’na Cumhurbaşkanımız da katılmıştı. Ulucanlar Cezaevinin hatıraları da gerçekten kara bir leke olarak tarihimize geçti. Aynı şekilde Diyarbakır Cezaevindeki o acı hatıraları, o antidemokratik uygulamaların yaşandığı insanlık dışı keyfi uygulamaların şahit olduğu o cezaevi bundan sonra bir bölümünü, cezaevi kısmını o hafızayı, anıyı canlandırabilme adına, geleceğe yönelik bir ders adına muhafaza edilmesi ve diğer alanlarının da müze olarak, kütüphane olarak, sergi salonları olarak, tiyatro ve diğer kültürel etkinliklerin yapılabileceği bir mekanlar olarak Kültür ve Turizm Bakanlığımız projelendiriyor.”





Bakan Tunç, valilik açıklamalarından sonra beraberindekiler ile birlikte Diyarbakır annelerini ziyaret etmek üzere valilikten ayrıldı.







