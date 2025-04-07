Adalet Bakanı Tunç: Kara propagandaya müsaade etmeyin

Bakan Tunç: Kara propagandaya kimse itibar etmesin.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "İşkenceye sıfır tolerans politikasından taviz vermeyiz" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle:
"İşkenceye sıfır tolerans politikasını uygulamaya devam ediyoruz"
"Kara propagandaya halkımız itibar etmesin"
"Bağımsız ve tarafsız yargı soruşturmalarını yapar ve kararını verir"
"Sayın Cumhurbaşkanımıza edilen hakaretleri kendisine iade ediyoruz"
"Cumhurbaşkanımız cuntacılara geçit vermemiştir"
"CHP önce kendi siyasi tarihine baksın"
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