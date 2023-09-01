Adalet Bakanı Tunç'tan adli yıl mesajı

"Türkiye Yüzyılının ilk adli yılı başlangıcını, aynı zamanda 'Küresel Adaletin Yüzyılının da çıkış noktası olarak görüyoruz. Adaletin Yüzyılı vizyonumuzu, adaleti yalnızca ülke çapında tam hakim kılarak değil, 'Daha adil bir dünya mümkün.' idealimizle yeryüzündeki tüm mazlum ve mağdurlar için de hakim kılarak gerçekleştireceğiz. İşte büyük hedefimiz bu. Fakat şüphesiz küresel çaptaki bu vizyonumuzu gerçekleştirmenin yolu, iç hukuk sistemimizi çok daha sağlam ve sürdürülebilir bir zeminde tutmaktan geçmektedir. Bu kapsamda, insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kuşatıcı bir sivil Anayasa yapmak en büyük önceliğimiz olacaktır. Bunun için de adliye teşkilatımızın insan kaynağını hem nitelik hem de nicelik yönünden çok daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde geliştirecek adımları atmaya devam edeceğiz."