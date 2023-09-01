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Adalet Bakanı Tunç'tan adli yıl mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İnsan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kuşatıcı bir sivil Anayasa yapmak en büyük önceliğimiz olacaktır." dedi.

09:17 . 1/09/2023 Cuma
AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Haklının hakkını alması, adaletin hızlı ve kesin bir şekilde tesisi için gecesini gündüzüne katan hakim, savcı, avukat ve adalet çalışanlarının da büyük bir heyecan içerisinde olduğunu bildiren Tunç, "İnşallah yeni adli yıl, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimize ve dünyaya ilan ettikleri Türkiye Yüzyılı vizyonunda en güzel şekilde ifade bulan 'Güç değil, haklılık hak sebebidir.' ilkesinin en mükemmel şekilde tesis edildiği bir yıl olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hakim, savcı, avukat ve yargı çalışanlarıyla beraber adaletin tahkimi için, tam bir uyum içerisinde, millet adına daha çok ter dökeceklerini ifade eden Tunç, böylesine kutlu bir amaç için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışanlara kolaylık diledi.

"Türkiye Yüzyılının ilk adli yılını 'Küresel Adaletin Yüzyılının çıkış noktası olarak görüyoruz"

Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Türkiye Yüzyılının ilk adli yılı başlangıcını, aynı zamanda 'Küresel Adaletin Yüzyılının da çıkış noktası olarak görüyoruz. Adaletin Yüzyılı vizyonumuzu, adaleti yalnızca ülke çapında tam hakim kılarak değil, 'Daha adil bir dünya mümkün.' idealimizle yeryüzündeki tüm mazlum ve mağdurlar için de hakim kılarak gerçekleştireceğiz. İşte büyük hedefimiz bu. Fakat şüphesiz küresel çaptaki bu vizyonumuzu gerçekleştirmenin yolu, iç hukuk sistemimizi çok daha sağlam ve sürdürülebilir bir zeminde tutmaktan geçmektedir. Bu kapsamda, insan haklarına dayanan, hukukun üstünlüğünü temel alan, demokratik, özgürlükçü, çoğulcu ve kuşatıcı bir sivil Anayasa yapmak en büyük önceliğimiz olacaktır. Bunun için de adliye teşkilatımızın insan kaynağını hem nitelik hem de nicelik yönünden çok daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde geliştirecek adımları atmaya devam edeceğiz."

21 yıldır olduğu gibi bu dönemde de hukukun üstünlüğünün sağlanması, adalete olan güvenin daha da artması, temel hak ve özgürlüklerin en yüksek seviyede korunmasına yönelik düzenleme ve uygulamaları kararlılıkla sürdüreceklerini kaydeden Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyuyla paylaşacağı Türkiye Yüzyılının ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi'ni ve İnsan Hakları Eylem Planı hazırlıklarını süratle tamamlayacaklarını söyledi.

Toplumsal yapıyı tahkim eden, insan onurunu en üst seviyede koruyan mevzuat düzenlemelerini ve uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceklerini belirten Tunç, FETÖ ile mücadeleden asla taviz vermeyeceklerini ve tüm terör örgütleriyle etkin mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.

"Teknolojinin tüm avantajlarından teşkilatımızın yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz"

Bakan Tunç, "Adalete erişimi kolaylaştırmak, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden adil, etkin ve hızlı bir şekilde faydalanabilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri yapmaya, çağın gerektirdiği şekilde teknolojinin tüm avantajlarından adalet teşkilatımızın da yararlanmasını sağlamaya devam edeceğiz. Yapay zekayı esas alan teknolojiler ile hukuk hizmetlerinde dijital dönüşümü hayata geçirecek adımlarımızı hızlandıracağız." diye konuştu.

Adliye kapısının, adaletin kapısı olduğunu ifade eden Tunç, bu adım ve stratejileri milletin her bir ferdinin adliye kapısından girip çıktığı anda adaletin tam, hızlı ve kesin bir şekilde tesis edildiğine dair inancını, güvenini kazanmak gayesiyle gerçekleştireceklerini vurguladı.

Bakan Tunç, bu ilke ve hedefleri özümseyerek milletin adalete olan güveninin daha da artmasına ve adalete erişimine katkı sunacak yargı mensuplarına sonsuz şükranlarını sundu, vazifelerinde başarı diledi.

Görevi başında şehadet mertebesine eren ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm yargı mensuplarını rahmet ve minnetle yad eden Tunç, yeni adli yılın, millete ve yargı mensuplarına hayırlı olması temennisinde bulundu.


Adalet Bakanı Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması: Aile hukukunu sil baştan ele alacağız
Adalet Bakanı Tunç'tan süresiz nafaka açıklaması: Aile hukukunu sil baştan ele alacağız

Kira uyuşmazlıklarında 1 Eylül'de zorunlu arabuluculuk dönemi başlıyor. Katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 1 ay içinde uzlaşma sağlanırsa mahkemeye gidilmeyeceğini ve tarafların anlaştığı takdirde yüzde 25 sınırının aşılabileceğini söyledi. Bakan Tunç, kat mülkiyeti davalarının da zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğunu ifade etti. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın ''Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'' adının ''Ülke Başsavcılığı'' olarak yeniden yapılandırılması önerisi de sorulan Bakan Tunç, ''Bir düşünce aşamasında, henüz olgunlaşmış bir öneri değil.'' dedi. Süresiz nafaka tartışmalarına ilişkin de konuşan Adalet Bakanı, aile hukukunu sil baştan ele alacaklarını ifade ederek ''Boşanma, tazminat, nafaka sorunları ile ilgili arabuluculuk olabilir.'' diye konuştu.


#Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
#Anayasa
#insan hakları
#yapay zeka
#yeni adli yıl
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