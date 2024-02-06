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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklama

İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "34 gözaltı var soruşturma devam ediyor. Teröristler GBT kontrolünden kaçıp C kapısına yöneldi" açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
17:08 - 6/02/2024 Salı
Güncelleme: 17:34 - 6/02/2024 Salı
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde düzenlenen saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.


Bakan Tunç
"34 gözaltı var soruşturma devam ediyor. Teröristler GBT kontrolünden kaçıp C kapısına yöneldi"
açıklamasında bulundu.


İşte Bakan Tunç'un açıklamaları;

Çatışma sırasında 4 vatandaşımız yaralandı, vatandaşlarımızdan birisi vefat etti. 2 polisimiz yaralandı, sağlık durumları iyi. Yaralılara Allah'tan şifa diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum.


Burada kahraman polisimizin dikkatli davranmasıyla facia önlenmiş oldu. Daha önce de Çağlayan'da bir terör girişimi olmuştu. Savcımız odasında şehit olmuştu. Bugün de belki aynı emeli gerçekleştirmek isteyen teröristler etkisiz hale getirildi. Ben milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.


34 gözaltı var 5 savcı görevlendirildi


Sayın Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımız da olayı yakından takip ediyor.


Şuanda adli soruşturma tüm detaylarıyla beraber devam ediyor. Soruşturma 5 cumhuriyet savcısı ve bir başsavcıvekili koordinasyonunda devam ediyor. Şu anda 34 gözaltı var.


Etkisiz hale getirilen erkek terörist 2004 yılında terörden ceza almış ve 15 yıl cezasını çekmiş biri. Diğer kadın terörist yine terör örgütü üyeliğinden davası Yargıtay'da devam eden birisi, o da 4 yıl 2 ay cezaevinde tutuklu kalan birisi. Ablası ve kardeşinin de bugün bu adliyede ağır ceza mahkemesinde duruşması söz konusuydu.


Teröristler kapıdan girebilseydi belki orada daha büyük bir terör saldırısı yapacaklardı.


Burada büyük bir terör eylemi önlenmiş oldu. Polislerimiz yaralanmaları pahasına bunu yaptılar.


Adli soruşturma çerçevesi içinde değerlendirilecek şeyler. Bu teröristlerin önceki durumları, nerelerde kimlerle irtibatta oldukları incelenecek. Bunlarla irtibatta olduğu düşünülen 34 kişi gözaltında. Bu terör eylemiyle bağlantılı olan kişiler elbette ortaya çıkarılacaktır.




#Yılmaz Tunç
#Çağlayan Adliyesi
#saldırı
2 saat önce
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