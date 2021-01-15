Adalet Bakanlığı izin verdi: Ankara Barosu için hesap vakti

"Avukatlıktan teröristliğe uzanan bu kanlı yolun önünü kesmek için gerekeni yapacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Çoklu baro sisteminin gerekliliğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kimi baroların terör örgütlerinin arka bahçesi, propaganda aracı, yasa dışı faaliyetlerinin kılıfı haline dönüşmesi çok acıdır. Çoklu baro sistemini getirmekteki amaçlarımızdan bir tanesi de, barolarımızı bu sorunlu yapıdan kurtarma umududur.' diye konuştu.

