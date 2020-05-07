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POLİTİKA

Tek tip baroya son: Ankara Barosu’nun eşcinselliği savunurken İslam’a saldırması bardağı taşırdı

Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı hedef alması baro ve odaların yapısındaki değişimi hızlandırıyor. Baroda tekelciliği bitirmek için alternatif baroların önü açılacak. Böylece avukatlar istedikleri baroya kaydolabilecek. Alternatif barolar da Türkiye Barolar Birliği’ne delege verecek. Barolardan sonra sıra mühendis ve mimar odalarıyla tabipler odasına gelecek.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cuma hutbesinde Kur’an-ı Kerim’deki ‘zina’ ve ‘eşcinsellik’ hükümlerini hatırlatan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Ankara Barosu’nca linç edilmek istenmesi, baroların tabandan kopuk çarpık zihniyetini bir kez daha açığa vurdu. Ankara Barosu başta olmak üzere yurt genelindeki bazı baroların milli-manevi değerlere yönelik nefreti toplumda infial uyandırdı. Duruma el koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan oda, birlik ve barolarda seçim sisteminin değiştirileceği mesajını önceki günkü AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında verdi. Erdoğan’ın talimatının ardından AK Parti’de çalışmalar hız kazandı. Mevcut sisteme vurulacak neşterle birlikte, meslek kuruluşlarında tekelci ve dayatmacı anlayışın sonlandırılması hedefleniyor. Bu kapsamda alternatif baroların kurulması öngörülüyor. Yani İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu tüm illerde, üye sayısı ile kriterlerin tamamlanması durumunda alternatif bir baro kurulabilecek. Böylece bir avukat, mevcut baro yerine aynı ilde örgütlü farklı bir baroya kaydolabilecek. Bu düzenlemeyle alternatif baroların da Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) delege vermesi hedefleniyor. Böylece çoğulculuğun olacağı TBB’de denge de sağlanmış olacak.

Ankara Barosu’nun zina ve eşcinselliği savunan bildirisinde, Kur’an hükümlerine ‘çağlar öncesinden gelen ses’ denilerek İslam’a hakaret edilmişti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan’ın skandalda büyük payı var.

TEMSİL GÜCÜ ARTACAK

Erinç Sağkan

Üzerinde çalışılmakta olan tasarı, TBB’de İstanbul, Ankara ve İzmir ile diğer iller arasındaki delege farkının kapanmasını öngörüyor. Buna göre, özellikle 2 delege verilen iller başta olmak üzere bazı illere verilen delege sayısında artırım yapılması gündemde. Ayrıca avukat sayısı 100’den fazla olan baroların, 100’den sonraki her 1000 üye için birer delege seçmesi öngörülüyor. Mevcut uygulamada, 100’den sonraki her 300 üye için bir delege seçiliyordu. TBB’deki 477 delegenin 137’si İstanbul, 53’ü Ankara, 30’u da İzmir Barosu’ndan geliyor. Yeni düzenlemeyle, İstanbul’un TBB’deki delege sayısının 30’lara kadar düşeceği ifade ediliyor. Böylelikle diğer illerdeki baroların temsili artırılmış olacak. Bunun yanında tasarı için dile getirilen tekliflerden biri ise avukatlık için baroya üyelik şartının kaldırılması.

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BÜTÜN ODALARI KAPSIYOR

Meslek kuruluşlarına yönelik neşterin ilk vurulacağı yer barolar olacak. Ardından sıra, mühendis ve mimar odalarına gelecek. Son aşamada Tabipler Odası’na ilişkin düzenleme de hazırlanarak tartışmaya açılacak. Tabipler Birliği de dahil bütün oluşumlara ilişkin düzenlemenin tek pakette hazırlamasını isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bazı MYK üyelerinin, “Salgın süreci nedeniyle Tabipler’i sonraya bırakalım” dediği iddia ediliyor. Her halûkârda barolar ve tabip odaları ile ilgili değişimin Meclis’in bayram sonrası açılmasıyla birlikte gündeme gelmesi planlanıyor.

Çoğulculuk şart

  • Baro, oda ve birliklere ilişkin yasal düzenleme konusunda bilgi vermek üzere bir grup gazeteciyle buluşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, “Önereceğimiz düzenleme, demokrasinin katılımcılık ve çoğulculuk ilkelerine uygundur” diyerek şunu söyledi: “Genel kurulda iki liste yarışıyorsa örneğin, bir baroya kayıtlı avukat sayısının bin olduğunu varsayalım, birisi 499 rey aldı, diğeri de 501 aldı. Bütün yönetim kurulunu 501 alan oluşturuyor. Yönetim kurulu üyeleri ‘nisbî esasa’ göre belirlensin, yani illerin milletvekili dağılımı nasıl partiler arasında nispi esasa göre belirleniyorsa baroların, tabip odalarının, buna benzer oda ve kuruluşların yönetim kurulları ‘çoğunluk’ esasına göre değil, ‘nisbî esasa’ göre belirlensin, katılımcılık olsun, çoğulculuk olsun.”

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