Adalet Bakanlığı: Tüm kimlikler tespit edildi

Adalet Bakanlığı Bolu'daki otel yangınıyla ilgili son durumu açıkladı.
Adalet Bakanlığı, Bolu'daki otel faciasıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Bolu'daki otel faciasında hayatını kaybeden tüm vatandaşların kimliklerinin tespit edildiği, can kaybının 78 olduğu bildirildi.
Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kişinin kimlikleri belli oldu. Adalet Bakanlığı, Bolu'daki yangın faciasıyla ilgili son durumu açıkladı.
"Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir"
ifadeleri kullanıldı.
Ayrıntılar geliyor...
#Adalet Bakanlığı
#Bolu
#otel yangını
#kimlik tespiti