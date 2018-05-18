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POLİTİKA

Adalet Bakanlığından CHP'li İnce'ye 'FETÖ' yanıtı

Adalet Bakanlığı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki iddiasına "Sayın İnce'nin kaynağı belirsiz iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Talepler, içerik ve usul bakımından, ülkemiz ve ABD arasındaki ikili antlaşmada öngörülen şartları bütünüyle karşılamaktadır" ifadeleri ile cevap verdi.

AA
Adalet Bakanlığı
Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığından, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin gündeme getirdiği "Amerikalılar beni aradı, Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen usulüne uygun bir şekilde bizden istemedi dediler" iddialarına yönelik, "Sayın İnce'nin kaynağı belirsiz iddiaları tamamen gerçek dışıdır." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İnce'nin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesinin usulüne uygun şekilde istenmediğine yönelik iddiaları hatırlatıldı.

4 ayrı iade talebi ABD'ye iletildi

İade taleplerinin yargı mercileri tarafından hazırlandığının bildirildiği açıklamada, Adalet Bakanlığının bu süreçteki rolünün Türk adli mercileri ile yabancı makamlar arasında irtibatı kurmak ve sürecin uluslar arası sözleşmelere uygun biçimde ilerlemesini sağlamak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yakalama kararı ile suça ilişkin bilgi ve delilleri içeren talepnamelerin, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla muhatap ülkelere iletildiği aktarıldı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında bugüne kadar 7 ayrı iade talepnamesinin ABD makamlarına gönderildiği belirtilen açıklamada, talepnameler ile tutuklama taleplerinin usulüne uygun şekilde iletildiği bildirildi.

Fetullah Gülen'in darbe girişiminden önce işlediği suçlara ilişkin 4 ayrı iade talepnamesinin ABD'ye iletildiği anımsatılan açıklamada, darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsüyle ilgili olmak üzere de ayrıca 3 iade talebinde bulunulduğu kaydedildi.

"Sayın İnce'nin iddiaları gerçek dışıdır"

İade taleplerinin, "Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması"nda belirlenen usule uygun bir şekilde yapıldığının vurgulandığı açıklamada, iade taleplerinin yeterli delillerle birlikte ABD makamlarına iletildiği aktarıldı.

"Talepler, içerik ve usul bakımından, ülkemiz ve ABD arasındaki ikili antlaşmada öngörülen şartları bütünüyle karşılamaktadır." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Süreci yakından takip eden başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sayın Başbakanımız, Adalet ve Dışişleri Bakanlarımız da yüksek düzeyli resmi temaslar vesilesiyle bir araya geldikleri muhataplarına taleplerimizin karşılanması ve örgüt elebaşının bir an evvel iadesi yönündeki beklentimizi defaatle dile getirmişlerdir. Tam, eksiksiz ve usulüne uygun bir şekilde iletilen iade taleplerimizin ABD makamlarınca bir an evvel yerine getirilmesi halen beklenmektedir. Sayın İnce'nin kaynağı belirsiz iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Kamuoyunu yanıltıcı nitelikteki bu talihsiz açıklamanın, Fetullah Gülen'in iade süreci ile ilgili olarak zaman zaman ortaya atılan asılsız haber ve beyanatlar zincirinin yeni bir halkası olduğu görülmektedir."

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