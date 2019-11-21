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Adalet için geri sayım

Şule Çet davasında savcı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Tutuklu sanıklardan Çağatay Aksu’nun müebbet ve 39 yıl, Berk Akand’ın da 31 yıla kadar hapsi istendi. Mahkeme kararını 4 Aralık’ta verecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şule Çet
Şule Çet

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in (23), geçtiğimiz 29 Mayıs’ta Ankara’da bir plazanın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “cinayet”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “hürriyeti tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) 5’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da katıldığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

BİRİ ÖLDÜRDÜ, ÖTEKİ YARDIM ETTİ

  • Çağatay Aksu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet, “cinsel saldırı” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 39 yıla kadar hapsi talep edildi. Berk Akand’ın ise olay gerçekleştiği sırada Aksu’nun yanında bulunduğu ve ona destek verdiği gerekçesiyle işlenen suça yardımdan cezalandırılması istendi. Akand’ın da bu kapsamda “kasten öldürmeye” yardım suçundan 15 yıla, diğer suçlara yardımdan da 16 yıla kadar olmak üzere toplam 31 yıla kadar hapsi talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerine karar vererek, karar duruşmasını 4 Aralık 2019’a erteledi.

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