Adalet için geri sayım

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in (23), geçtiğimiz 29 Mayıs’ta Ankara’da bir plazanın 20’nci katından şüpheli şekilde düşerek ölmesiyle ilgili tutuklu sanıkların yargılanmasına devam edildi. Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “cinayet”, “nitelikli cinsel saldırı” ve “hürriyeti tehdit” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39’ar yıla kadar hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33) 5’inci duruşmada hakim karşısına çıktı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da katıldığı duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki görüşünü açıkladı.

BİRİ ÖLDÜRDÜ, ÖTEKİ YARDIM ETTİ

Çağatay Aksu’nun “kasten öldürme” suçundan müebbet, “cinsel saldırı” ile “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçundan 39 yıla kadar hapsi talep edildi. Berk Akand’ın ise olay gerçekleştiği sırada Aksu’nun yanında bulunduğu ve ona destek verdiği gerekçesiyle işlenen suça yardımdan cezalandırılması istendi. Akand’ın da bu kapsamda “kasten öldürmeye” yardım suçundan 15 yıla, diğer suçlara yardımdan da 16 yıla kadar olmak üzere toplam 31 yıla kadar hapsi talep edildi. Ara kararını açıklayan mahkeme sanıkların tutukluluk hallerine karar vererek, karar duruşmasını 4 Aralık 2019’a erteledi.