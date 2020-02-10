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EĞİTİM

​Adalet temelli bir yapı için çalıştık

Adalet temelli bir  yapı için çalıştık

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından takipçilerini meraklandıran bir paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştıklarını belirten Selçuk, “Çabamız, hiçbir çocuğumuzun yaşam koşulları ve coğrafi farklılıklar nedeniyle eğitim hakkından geri kalmaması için...Türkiye’nin dört bir yanındaki öğrencilerin benzer imkanlara sahip olabildiği, adalet temelli bir yapı üzerinde çalıştık. Hazırız. Yarını bekleyin” ifadelerini kullandı.

BU OKULUN ARKASINDA HİKAYE VAR

Öte yandan bir dizi programa katılmak üzere Konya’ya giden Selçuk, 2004 yılında Konya’da Zümrüt Apartmanı’nın çökmesi sonucu ailesini kaybeden Feriha Ulugülyağcı tarafından yaptırılan okulun açılışına katıldı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, okulun açılışına özellikle katılmak istediğini belirterek, “Çünkü bu okul arkasında Feriha Ulugülyağcı’nın çok büyük bir hikayesini barındırıyor. Burası bir değil bin okul büyüklüğünde bir okuldur. Bu gücün bütün çocuklarımızın kalplerini yeşertmesini, zihinlerini geliştirmesinin yanı sıra haysiyetleri, şerefleri ve onurlarıyla dimdik ayakta duran çocuklar yetiştirmesi için de güzel bir mekan olduğunun farkındayız” dedi.

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