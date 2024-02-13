Adana Belediyesi'ne 3 kurşun

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olayın ardından Güdük'ün tedavi gördüğü hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Çıkışta saldırıya ilişkin açıklama yapan Karalar, “Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, ‘Karımla konuş’ dedi. Karısıyla konuştum, ‘Senin eşini işe alacağız’ dedim, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken ‘Kusura bakma’ demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.