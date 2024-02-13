Adana Belediyesi'ne 3 kurşun

Adana Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdür Vekili Samet Güdük, belediyede uğradığı silahlı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün saat 12.30 sıralarında belediyenin Seyhan'da Atatürk Caddesi'ndeki hizmet binasında Özel Kalem Müdürlüğü’ne gelen Mikail G., Güdük'e tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan Güdük, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Güdük, hastanede hayatını kaybetti. Olayın alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı iddia edilirken, saldırganın belediyenin Halk Ekmek biriminde çalıştığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan Mikail G., saldırıda kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu.
PERSONEL DİYE ÜSTÜ ARANMAMIŞ
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, olayın ardından Güdük'ün tedavi gördüğü hastaneye giderek yetkililerden bilgi aldı. Çıkışta saldırıya ilişkin açıklama yapan Karalar, “Bizim işe aldığımız birisi. Karısı kovmuş evden, geldi bana yalvardı, ‘Karımla konuş’ dedi. Karısıyla konuştum, ‘Senin eşini işe alacağız’ dedim, işe aldık. Böyle bir şey aklımızın ucundan geçmez. Gelmiş orada konuşmuş, ayrılırken ‘Kusura bakma’ demiş, sıkmış. Personel olduğu için kimse üstünü arama gereği duymamış” dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.