Adana Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihaleye fesat ve rüşvet davası bilirkişiye gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne bir reklam firması sahibi, 22 Temmuz 2022'de 'Rüşvet vermeden ihale alamıyoruz' diyerek Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bazı çalışanları ile reklam ajansları sahipleri hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı. Şüphelileri teknik ve fiziki olarak takip eden Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 18 Aralık 2023'te yaptığı operasyonda yakalanan belediye başkanı danışman Mürüvet Sızlı (35), Büyükşehir Belediyesi çalışanı Mehmet İlker Tutuş (42), Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Yuşa Davarcı (39), Eylül Ajans çalışanı Mete Çelebi (34), M.İ. (49), Paragraf Baskı Medya Firması sahibi Semih Dizidar (46), Aydoğanlar Ahşap ve Endüstriyel Reklamcılık Şirketi sahibi Süleyman Aydoğan (36), Eylül Ajans Firması sahibi Tahir Cem Oğulhan (42), Karma Açık Hava Reklam Şirketi yetkilisi Umut Şenol (46), Sezgi Ajans sahibi Yüksel Yavuz (61), Kuzgun Medya Limited Şirketi Temsilcisi Can Küçüközkan (47) ve Karma Açıkhava Reklamcılık Ticaret A.Ş. yöneticisi Mehmet Fatih Gültekin (41) gözaltına alındı.





Yapılan soruşturma sonunda 12 sanık hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak, rüşvet vermek, rüşvet almak" suçlarından 7 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya devam edildi. Duruşmada tamamı tutuksuz ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve güvenlik birimlerine imza atma yönünde adli kontrol kararları bulunan sanıklardan Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mürüvet Sızlı ile Süleyman Aydoğan, Semih Dizdar, Mehmet Fatih Gültekin, Mete Çelebi, Tahir Cem Oğulhan ile sanık avukatları hazır bulundu.

Kamu İhale Kurumu'na yazılan yazının geldiğini belirten mahkeme başkanı hazır olan sanıklara söz verdi. Sanıklardan Başkan Danışmanı Sızlı, eski savunmalarını tekrarladığını belirtip uzun süre tutuklu kaldığını yurt dışına çıkış ve güvenlik birimine imza atma yönündeki adli kontrol kararları nedeniyle psikolojisinin etkilendiğini belirterek adli kontrol kararlarının kaldırılmasını istedi. Diğer sanıklar da, suçlamaları kabul etmeyerek haklarındaki adli kontrol kararlarının kaldırılmasını talep etti.