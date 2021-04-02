Adana haberleri: Banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 80 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Banka hesabına yanlışlıkla gönderilen 80 bin lirayı sahibine ulaştırdı: Hakkım olmayan parayı bir kuruş dahi olsa kabul etmem doğru olmaz

Adana'da banka hesabına yanlışlıkla 80 bin lira yatırıldığını fark eden İsmail Demir adlı vatandaş, parayı sahibine iade etti. Demir, "Dünyada en büyük günahlardan biri kul hakkı yemektir. Biz her zaman büyüklerimizden atalarımızdan şunu öğrendik; kul hakkı yemeyin kul hakkına girmeyin. Hakkım olmayan parayı 1 kuruş dahi olsa kabul etmem doğru olmaz. Ben bir vatandaş olarak, bir insan olarak böyle bir yaklaşımda bulundum" açıklamasında bulundu.