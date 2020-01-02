Gündem 2 mahalledeki hırsızlık olayları nedeniyle mahalleli adeta çileden çıktı Camiden uyarı anonsu yapılıyor
ADANA

Adana haberleri: Mahalleye dadanan hırsıza karşı camiden uyarı anonsu yapılıyor

2 mahalledeki hırsızlık olayları nedeniyle mahalleli adeta çileden çıktı: Camiden uyarı anonsu yapılıyor

Adana’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler hırsızlık için 2 mahalleye dadandı. Son 1 buçuk ayda 2 mahalleden 5 koyun, 1 güneş enerjisi sistemi ve bazı vatandaşların dükkanlarındaki eşyalar çalındı. Mahalle muhtarı ise artan hırsızlık olayları nedeniyle artık cami mikrofonundan ‘Mahallemizde hırsızlık olayları artmıştır. Lütfen dikkat edin’ anonsu yapmaya başladı.

Haber Merkezi İHA
Cami mikrofonundan ‘Mahallemizde hırsızlık olayları artmıştır. Lütfen dikkat edin’ anonsu yapmaya başladı.
Cami mikrofonundan ‘Mahallemizde hırsızlık olayları artmıştır. Lütfen dikkat edin’ anonsu yapmaya başladı.

Hırsızlık olayları Sarıçam ilçesine bağlı Küçükbaklalı ve Büyükbaklalı mahallelerinde meydana geldi. İlk olarak 15 Kasım’da Küçükbaklalı Mahallesi’nde kahvehane soyuldu ve içeriden oyun takımları çalındı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler hırsız veya hırsızları aramaya başladı.

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1 Aralık’ta ise Büyükbaklalı Mahallesi’nden güneş enerjisi sitemi ve çim biçme makinesi çalındı. Olayı tekrar polise bildiren mahalleli, kendince de önlem almak için gece yarısına kadar nöbet tutmaya başladı.

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2 mahalledeki hırsızlık olayları nedeniyle de mahalleli adeta çileden çıktı.


Camiden anons

Ancak hırsızları caydırmak için nöbet de yeterli olmadı ve son olarak 15 Aralık tarihinde Küçükbaklalı Mahallesi’nde Eray Kaştan’a ait 5 hamile koyun ahırdan çalındı. 2 mahalledeki hırsızlık olayları nedeniyle de mahalleli adeta çileden çıktı. Küçükbaklalı Mahalle Muhtarı Ali Fuat Şen de artık her gün cami mikrofonundan ‘Mahallemizde hırsızlık olayları artmıştır. Lütfen dikkat edin’ anonsu yapmaya başladı.

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Adana’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler hırsızlık için 2 mahalleye dadandı.

“Yardım bekliyoruz”

Büyükbaklalı Mahallesi Muhtarı Hamdi Sert ise yaptığı açıklamada, “1 buçuk aydan beri hırsızlık olayları arttı. Gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz ama yetersiz kalıyoruz. Kamera sistemleri de yetersiz. İlgili makamlardan yardım bekliyoruz. Koyun, güvercin ve evlerden değerli eşyaları çalıyorlar. Buna benzer her türlü hırsızlık olayı oluyor. Nöbet tutuyoruz ama geri çekildikten sonra hırsızlığa devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Küçükbaklalı Mahallesi’nde Eray Kaştan’a ait 5 hamile koyun ahırdan çalındı.

5 hamile koyunu çalınan Eray Kaştan ise, “Benim tüm geçim kaynağım koyunlarım. Tarlada, fabrikada çalışıp koyunlarımı alıyorum. Durumum müsait olmadığı için kamera takamıyorum. Benim 5 hamile hayvanım gitti. 7 buçuk bin TL’lik zararım var. Bugün benim, yarın bir başkasının koyunları gider. Hırsızlar dadandı. Geceli gündüzlü nöbet tutuyoruz ama çalınıyor” diye konuştu.

Hırsızlar tarafından koyunlar da çalındı.

Hırsızlığa karşı mahalleli nöbet tutuyor.
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