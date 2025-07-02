Adana merkezli 7 ildeki operasyonlarda 825 kilogram eroin ele geçirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları sonucu, Adana, Hakkari, Hatay, İstanbul, Van, Diyarbakır ve Mersin'de operasyonlar düzenlendi.

Adana merkezli 7 ilde elebaşılığını Ş.I'nın (yurt dışı firar) yaptığı uyuşturucu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda, 825 kilogram eroin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli zehir taciri yakalandı. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.