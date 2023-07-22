Adana Saimbeyli’de korkutan deprem

Foto/arşiv
AFAD verilerine göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
#Adana
#Saimbeyli
#deprem
1 saat önce
Foto/arşiv
AFAD verilerine göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Hatay’da depremde yaşamını yitirenlerin defnedildiği mezarlığın ’Deprem Şehitliği’ olarak düzenlenmesi çerçevesinde kabirler belediyenin çalışmasıyla tek tip hale getirilmeye başlandı. 4 bin 277 kabrin bulunduğu deprem şehitliğindeki mezarlardan 900’ünün kimliğinin tespit edilmesine rağmen yakınlarına ulaşılamadığı, 100’ünün ise henüz kimliğinin belirlenemediği ifade edildi.
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