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Adana Saimbeyli’de korkutan deprem

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

14:09 . 22/07/2023 Cumartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

AFAD verilerine göre, Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.




#Adana
#Saimbeyli
#deprem
1 saat önce
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