Adana şubat ayında Türkiye'nin en sıcak ili oldu

Dünya verilerine göre Şubat ayı son 255 yılın en sıcak şubat ayı oldu. Türkiye'de ise veriler dünya ile ayın yönde. Türkiye'nin en sıcak ile olan Adana'da Şubat ayında sıcaklık rekoru kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de şubat ayında görülen en yüksek sıcaklık 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da ölçüldü.