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Adana şubat ayında Türkiye'nin en sıcak ili oldu

Adana'nın Karaisalı ilçesi, şubat ayında 28,7 derece ile Türkiye'nin en sıcak yeri oldu.

15:36 - 15/03/2024 пятница
IHA
Türkiye'de şubat ayında görülen en yüksek sıcaklık 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da ölçüldü.
Türkiye'de şubat ayında görülen en yüksek sıcaklık 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da ölçüldü.

Dünya verilerine göre Şubat ayı son 255 yılın en sıcak şubat ayı oldu. Türkiye'de ise veriler dünya ile ayın yönde. Türkiye'nin en sıcak ile olan Adana'da Şubat ayında sıcaklık rekoru kırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye'de şubat ayında görülen en yüksek sıcaklık 28,7 derece ile Adana Karaisalı'da ölçüldü.

Ölçümlere göre, Şubat 2024'te sıcaklık ortalaması uzun yıllar ortalamasının 3,4 derece üzerine çıktı. Yazın sıcaklığıyla ünlü Adana'da şimdiden havaların çok sıcak geçmesi vatandaşları kara kara düşündürüyor.

#Adana
#Türkiye
#Karaisalı
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