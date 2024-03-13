Türkiye için ürküten uyarı: Küresel ısınma sonucu Türkiye'nin iklimi Mısır'a benzeyebilir

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.
Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:
Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.
İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti: