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Adana ve Hatay'da DEAŞ operasyonu: Beş kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana ve Hatay'da operasyon düzenlendi. Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlüklerini ortak yürüttükleri operasyon sonucunda beş DEAŞ üyesi yakalandı. Operasyonda 5 el bombası, AK-47 piyade tüfeği ve 528 fişek ile bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

17:33 . 26/07/2023 Çarşamba
AA
Dört şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dört şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik, Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ile ortak operasyon düzenlendi.


Operasyonda gözaltına alınan DEAŞ yanlısı 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Operasyonda, yakalananlardan birinin aranan firari M.A. olduğu, şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Aramalarda 5 el bombası, AK-47 piyade tüfeği ve 528 fişek ile bomba yapımında kullanılabileceği değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.



#Adana
#Hatay
#DEAŞ
#terör operasyonu
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