Adana ve Hatay'da DEAŞ operasyonu: Beş kişi yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik Adana ve Hatay'da düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, EGM İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, terör örgütü DEAŞ'a yönelik, Hatay ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ile ortak operasyon düzenlendi.