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ADANA

İki ilde şafak vakti PKK operasyonu: Dokuz gözaltı kararı var

Adana merkezli iki ilde yürütülen PKK/KCK soruşturması kapsamında AATUHAY-DER isimli derneği paravan olarak kullanarak örgütsel faaliyet yürüttüğü belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla aralarında kadınlarında bulunduğu şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi İHA
Adana ve Siirtte PKK/KCK operasyonu: 9 gözaltı kararı
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK’ın AATUHAY-DER (Akdeniz Adana Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) paravan olarak göstererek faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilere yönelik operasyonun düğmesine bastı.

Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu.
İHA
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu.

Adana ve Siirt’te şafak vakti özel harekatın da desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu.
İHA
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu.

Yakalanan şüphelileri derneği paravan olarak kullanmasının dışında cezaevinde bulunan PKK/KCK terör örgütünden hükümlü kişilerine, pantolon içerisine gizlenmiş talimatlar içeren örgütsel dokümanlar verdiği tespit edildi.

Yapılan teknik takip sonucunda şüphelilerin verdiği örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu.
Adana merkezli 2 ilde PKK/KCK operasyonu.

Mersin merkezli olan AATUHA-DER isimli derneğin Adana ve Mersin’deki yerinde aramalar da yapıldı.

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