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Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

07:05 . 4/03/2023 Cumartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

#Adana
#DEPREM
#TUFANBEYLİ
2 saat önce
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Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
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