Foto/arşiv
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde saat 03.20'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Adana
#DEPREM
#TUFANBEYLİ
2 saat önce
Adana'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Kağıthane'de park halindeki otomobile silahlı saldırı: Kurşunlar çevredeki evlerin camlarına isabet etti
Adıyaman'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Başakşehir'de feci kaza: Otomobil bariyere çarptı kopan demir parçası sürücünün vücuduna saplandı
Olası Marmara depremi için domino etkisi tehlikesi: Eskişehir'de yeni bir deprem oluşturabilir
Kayıp Erva'dan 26 gün sonra acı haber: Cenazesi kimsesizler mezarlığında çıktı