Adana'da 4.5 büyüklüğünde deprem

İstanbul Valisi Davut Gül, depreme karşı güçlendirme kararı alınan Beyoğlu Hasköy Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu. Vali Gül, İstanbul'da deprem güçlendirme çalışmaları süren okullarla ilgili de konuştu. Vali Gül, "144 okul hariç diğerlerinin tamamı zaten tamamlanmış; bu 144 okulun da 50 tanesi bu dönem içerisinde tamamlanmış olacak. Diğer 90 civarı okulumuz da 2024 yılı eğitim öğretim dönemine yetişmiş olacak" dedi.