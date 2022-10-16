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ADANA

Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da bulunan bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerin olduğu kısımda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürerken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı..

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Haber Merkezi AA
Adanada alüminyum fabrikasında yangın
​Adana'da alüminyum fabrikasında yangın

Adana'da bir alüminyum fabrikasında plastik malzemelerin bulunduğu kısımda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesindeki bir alüminyum fabrikasının plastik malzemelerinin bulunduğu kısımdan dumanlar yükseldiğini gören çalışanlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de TOMA'larla alevlere su sıkarak söndürme çalışmasına katıldı.

İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Kocaeli’deki düğünde kan aktı: Üç kişi yaralandı
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Olay, Kartepe ilçesi Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesinde bulunan evlendirme dairesinde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, düğün sırasında gelin tarafı ve damat tarafındaki grup arasında karşılıklı tartışma yaşandı.
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Yaşanan tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü.
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Yaşanan tartışma bir süre sonra büyüyünce evlendirme dairesinin önünde kavgaya dönüştü.
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Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
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Yaralılardan T.Y., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer yaralılar ise özel araçla hastaneye gitti. Olayın ardından düğün salonundaki tüm vatandaşlar tahliye edilirken polis ekiplerinin konuya ilişkin incelemeleri devam ediyor.
Kocaeli’deki düğünde kan aktı: Üç kişi yaralandı
Kocaeli'de düğünde kız tarafı ve erkek tarafındaki bir grup arasında çıkan kavga, bıçaklı yaralamayla sona erdi. Çıkan kavgada 3 kişi bıçakla yaralandı.

İzmir’deki yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
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Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü.
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Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu.
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Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Öte yandan, olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir’deki yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
İzmir'in Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan K.Y. (40), ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kadıköy'de 24 katlı binada korkutan anlar: Yangının çıkış nedeni belli oldu
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Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı.
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Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.
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Rezidansta oturan ev sahipleri yangın haberini alınca telaşlı şekilde olay yerine geldi.
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Yangın sırasında asansörler çalışmazken ev sahipleri merdivenlerden inerek rezidanstı terk etti.
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Yaklaşık 3 saat itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptıktan sonra yangını kontrol altına aldı.
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Edinilen bilgiye göre yangının çıkış sebebi klima motorunda arıza oluşması sonucu meydana geldi.
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Çıkan yangın daha sonra diğer katlara sirayet etti. Ev sahipleri ise telaşlı gözlerle yangının söndürülme çalışmalarını izledi.
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Ev sahiplerinden Emrah balta ”Yangının neyden çıktığını anlamadık apar topar merdivenlerden aşağıya indik asansörler zaten çalışmıyordu. Ne olduğu anlamadım bir anda şoka uğradık” dedi. Bir başka ev sahibi Mesut Kösedağı ” Klima sisteminden çıktı yangın, ortalama 250 daire var herhangi bir can kaybı olmadı. Benim de dairem yandı ama sevindirici haber can kaybı olmaması bizi çok sevinirdi” dedi.
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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
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Kadıköy'de 24 katlı binada korkutan anlar: Yangının çıkış nedeni belli oldu
Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Rezidans yangının klima arızasından meydana geldiği öğrenildi.


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