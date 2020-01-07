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ADANA

Adana'da çığ düştü: Bir ölü 2 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom ocağının bulunduğu mevkiide yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre çığda 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı ve 1 kişinin de kaybolduğu bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Adana'nın Pozantı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. Yaşanan felakette Bir kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı ve Bir kişi ise kayboldu.

Maden ocağı yakınlarına çığ düştü

Yoğun kar yağışının yaşamı güçleştirdiği Pozantı'da akşam saatlerinde çığ felaketi yaşandı. Çamlıbel Mahallesi Çatalsınır mevkiinde bulunan krom ocağı yakınlarında yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bir kişi öldü 2 kişi yaralandı

  • Valilik'ten yapılan açıklamda "Çığ düşmesi sonucunda ilk belirlemelere göre; 1 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 vatandaşımız yaralı ve 1 vatandaşımız kaybolmuştur. Bölgede Jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" denildi

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