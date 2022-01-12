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POLİTİKA ADANA

Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Dün gece yapılan operasyonda 6 DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı. Şüpheliler sağlık kontrolünden sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Haber Merkezi DHA
Adanada DAEŞ operasyonu
DHA
Adana'da DAEŞ operasyonu
Adanada DAEŞ operasyonu
DHA
Adana'da DAEŞ operasyonu

Adana'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı sonrası 6 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Demir kapıları özel harekat polislerince koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Özel harekat timlerinden DEAŞ’a şafak operasyonu
FOTOĞRAF 8
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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ yönelik operasyon başlattı.
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Özel Harekat polislerinin de desteği ile şafak vakti eş zamanlı baskınlar yapıldı.
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Özel harekat timleri söz konusu şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi.
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Ardından içeri giren tim şüphelilere kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.
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Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’A operasyon
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Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’A operasyon
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Adana’da şafak vakti terör örgütü DEAŞ’A operasyon
Özel harekat timlerinden DEAŞ’a şafak operasyonu
Adana'da şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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