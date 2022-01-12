Adana'da DEAŞ operasyonu

Adana'da, polis ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 6 kişiyi tespit etti. Savcılığın gözaltı kararı sonrası 6 adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Demir kapıları özel harekat polislerince koçbaşıyla kırılarak girilen evlerde arama yapan ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.