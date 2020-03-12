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ADANA

Adana'da dana kellesine yoğun ilgi

Koronavirüsten sonra kelle ve pöçeye büyük ilgi: Kilosu 25 TL'ye kadar yükseldi

Adana'da, dana kelleye ve pöçe (kuyruk sokumu) talep arttı. Kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin ardından dana kelle ve pöçün kilogram fiyatı 16 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Koronavirüs vakasının duyulmasıyla satışlarda artışlar olduğunu söyleyen Kasap Rıdvan Ökmen, "Canan Karatay hocamızın da önerdiği gibi başta kelle ve paça olmak üzere sakatat, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Kelle ve paça tüm hastalıklara birebirdir. Bunları tüketenin evine de vücuduna da virüs girmez" dedi.

Haber Merkezi DHA
Kasap İzzettin Erkek
Kasap İzzettin Erkek

Sakatat türlerinin yoğun olarak tüketildiği Adana’da, kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin ardından dana kelle ve pöçün kilogram fiyatı ise 16 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Kırmızı ete göre fiyatlarının düşük olmasından dolayı Adanalıların kelle ve pöç etine yöneldiğini söyleyen kasap İzzettin Erkek (35), dana kellesinden kırmızı et, beyin, dil ve yanak olarak 4 kalem et çıktığını belirtti.

​Koronavirüsten sonra kelle ve pöçeye büyük ilgi: Kilosu 25 TL'ye kadar yükseldi
FOTOĞRAF 9
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Sakatat türlerinin yoğun olarak tüketildiği Adana’da, kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin ardından dana kelle ve pöçün kilogram fiyatı ise 16 TL'den 25 TL'ye yükseldi.
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Kırmızı ete göre fiyatlarının düşük olmasından dolayı Adanalıların kelle ve pöç etine yöneldiğini söyleyen kasap İzzettin Erkek (35), dana kellesinden kırmızı et, beyin, dil ve yanak olarak 4 kalem et çıktığını belirtti.
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Kelle etinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve virüslere karşı koruma sağladığını dile getiren Erkek, Paça olsun, beyin olsun hastalıklara birebir. Fiyatlar arttı çünkü yemin fiyatı arttı. Artık dışarıdan mal da gelmiyor dedi.
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Dananın kuyruk sokumu bölgesi olan pöç bölümünün etinin çokça tercih edildiğini söyleyen Kadir Çelik (30) ise fiyatı kırmızı ete göre düşük olduğu için pöç etinin ön plana çıktığını kaydetti.
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Pöç etinin çok lezzetli olduğunu ifade eden Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Sulu yemeklerin vazgeçilmezi oldu. Özellikle güveç ve haşlamada çok güzel oluyor. Fiyatı 16 liradan 25 liraya çıktı. Kırmızı ete göre çok daha uygun. İnsanlar da bundan dolayı tercih ediyor. Hem fiyatı düşük hem de lezzeti güzel. Tıpkı şırdan gibi her hayvanda bir tane bulunur.
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Koronavirüs vakasının duyulmasıyla satışlarda artışlar olduğunu söyleyen Kasap Rıdvan Ökmen de, şu şekilde konuştu:
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Canan Karatay hocamızın da önerdiği gibi başta kelle ve paça olmak üzere sakatat, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Kelle ve paça tüm hastalıklara birebirdir. Bunları tüketenin evine de vücuduna da virüs girmez. İnsanlar artık araştırıp, faydalı olduğunu öğreniyor. Havaların sıcak olmasına rağmen sakatat satışları arttı.
Title
​Koronavirüsten sonra kelle ve pöçeye büyük ilgi: Kilosu 25 TL'ye kadar yükseldi
Adana'da, dana kelleye ve pöçe (kuyruk sokumu) talep arttı. Kırmızı et fiyatlarının yükselmesinin ardından dana kelle ve pöçün kilogram fiyatı 16 TL'den 25 TL'ye yükseldi. Koronavirüs vakasının duyulmasıyla satışlarda artışlar olduğunu söyleyen Kasap Rıdvan Ökmen, "Canan Karatay hocamızın da önerdiği gibi başta kelle ve paça olmak üzere sakatat, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Kelle ve paça tüm hastalıklara birebirdir. Bunları tüketenin evine de vücuduna da virüs girmez" dedi.

Kelle etinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve virüslere karşı koruma sağladığını dile getiren Erkek, "Paça olsun, beyin olsun hastalıklara birebir. Fiyatlar arttı çünkü yemin fiyatı arttı. Artık dışarıdan mal da gelmiyor" dedi.

Kelle ve pöçün kilogram fiyatı 16 TL'den 25 TL'ye yükseldi.

Pöç eti ön plana çıktı

Dananın kuyruk sokumu bölgesi olan pöç bölümünün etinin çokça tercih edildiğini söyleyen Kadir Çelik (30) ise fiyatı kırmızı ete göre düşük olduğu için pöç etinin ön plana çıktığını kaydetti. Pöç etinin çok lezzetli olduğunu ifade eden Çelik, şu şekilde açıklamada bulundu:

"Sulu yemeklerin vazgeçilmezi oldu. Özellikle güveç ve haşlamada çok güzel oluyor. Fiyatı 16 liradan 25 liraya çıktı. Kırmızı ete göre çok daha uygun. İnsanlar da bundan dolayı tercih ediyor. Hem fiyatı düşük hem de lezzeti güzel. Tıpkı şırdan gibi her hayvanda bir tane bulunur."
Pöç eti, şırdan gibi hayvanda sadece bir tane bulunuyor.

Satışlar arttı

Koronavirüs vakasının duyulmasıyla satışlarda artışlar olduğunu söyleyen Kasap Rıdvan Ökmen de, şu şekilde konuştu:

"Canan Karatay hocamızın da önerdiği gibi başta kelle ve paça olmak üzere sakatat, koronavirüs salgınına karşı alınabilecek önlemlerin başında geliyor. Kelle ve paça tüm hastalıklara birebirdir. Bunları tüketenin evine de vücuduna da virüs girmez. İnsanlar artık araştırıp, faydalı olduğunu öğreniyor. Havaların sıcak olmasına rağmen sakatat satışları arttı."
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