Gündem Adanada DEAŞ operasyonu Yedi gözaltı
ADANA

Adana'da DEAŞ operasyonu: Yedi gözaltı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında 7 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 şüphelinin kentte olduğunu tespit etti. Ekiplerin gözaltına aldığı bazı şüpheliler emniyete götürüldü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Adanada DEAŞ operasyonu: Yedi gözaltı
Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Yabancı uyruklu 7 kişinin, Suriye ile Irak'ta örgüt içinde faaliyet gösterdiği ve sonrasında yasa dışı yollarda Türkiye'ye giriş yapıp, Adana'da ikamet ettiğini tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarmasının ardından TEM ekipleri, operasyon için harekete geçti.

Şafak vakti 7 adrese, özel harekat timlerinin desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Bazı evlerin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak giren ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı
GÜNDEM
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir terörist yakalandı
Kuvvetli sağanak geliyor

Kuvvetli sağanak geliyor

​Meteoroloji'den 23 ile turuncu ve sarı kodlu uyarı.
Adanada DEAŞ operasyonu

Adana'da DEAŞ operasyonu

​Yedi kişi gözaltına alındı.
Diplomasiye bir şans daha

Diplomasiye bir şans daha

​Türkiye arabulucu oldu, Rus ve Ukraynalı esirler evlerine döndü.
Taraftarlar<br> çakmak attı

Taraftarlar
çakmak attı

​Stefan Kuntz'a Lüksemburg maçında büyük tepki.
Sonunda dediğimiz noktaya geldiler

Sonunda dediğimiz noktaya geldiler

​Artık herkes 'Dünya 5'ten büyüktür' diyor.
Rus turistler ABD'yi ilgilendirmez

Rus turistler ABD'yi ilgilendirmez

​Rus ödeme sistemi “Mir”i kullanan Türk bankalarına tehdit.

Karadan uzak 30 gün

Karadan uzak 30 gün

​Marmara Denizi'nin ortasında doğal gaz depolama mesaisi.
Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

Altıeylül'e gurur kaynağı oldular

​Ülke çapında dereceye giren gençlerin hediyeleri Başkan Avcı'dan...
Rusya'dan KKTC'ye uçuş

Rusya'dan KKTC'ye uçuş

Haftanın 7 günü Antalya aktarmalı yapılacak.
Para için flamingolara kıydılar

Para için flamingolara kıydılar

​47 flamingo çalıp 26'sını öldürdüler.
Ayinden tasarruf

Ayinden tasarruf

​İsveç enerji krizine karşı kiliseleri kapatıyor.
Ruh başka zihin başka

Ruh başka zihin başka

​Psikolojimizi tasavvuf düzeltir.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.