Adana'da DEAŞ operasyonu: Yedi gözaltı

Ekonomi

Rus turistler ABD’yi ilgilendirmez

Ankara-Moskova ilişkilerine burnunu sokmaktan geri durmayan ABD, son olarak Rus ödeme sistemi “Mir”i kullanan Türk bankalarını yaptırımla tehdit ediyor. Türk bankaları, Rus turistlerin Türkiye’yi ziyaretlerinde alışverişlerini kolaylaştırmak için 2019’dan bu yana Mir logolu kartların kullanımına izin veriyor. Böylece turistler, Türkiye’de ATM’lerinden nakit TL çekebiliyor ve alışverişe çıkıyor. Dolar ya da avro kullanılmayan işlemler tamamen TL-Ruble ile yapılıyor. Türkiye de her zamanki gibi sadece BM’nin uyguladığı yaptırımlara uyuyor