|
Reklam
Reklam
Gündem

Adana'da depremde ağır hasar alan bina yıkıldı

Asrın afetinden büyük ölçüde etkilenen kentte, ağır hasarlı 9'ar katlı Toros Sitesi’ndeki 1 bloğunun, ekipler tarafından kontrollü yıkımı yapıldı.

10:27 . 8/03/2023 Çarşamba
Diğer
Adana

Adana

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı.

Toplam 11 ilde etkili olan sarsıntı; Adana, Diyarbakır, Malatya, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ ve Kilis'te büyük yıkıma neden oldu.

Binlerce bina yıkılırken, 46 binden fazla can da yitirildi. Asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afet, tarihi yapıları, şehirleri, altyapıları altüst etti.

Ağır hasarlı binalar tespit edildi

Afetten etkilenen illerden biri de Adana oldu.

Kentte çok sayıda bina adeta yerle bir olurken, birçok bina da ağır hasar aldı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78192 Sokak’taki Toros Sitesi’nin B blok, yapılan hasar tespitlerde ağır hasarlı olarak kayıtlara geçti.



#Adana
#Deprem
#Enkaz
2 saat önce
default-profile-img
Adana'da depremde ağır hasar alan bina yıkıldı
ABD harekete geçti: Twitter'a inceleme kararı
Deprem nedeniyle öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülükleri bir yıl ertelendi
KPSS tarihlerini belli oldu: ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı
Osmaniye'de kurulması planlanan konteyner kentlerin 252'si tamamlandı
TÜSİAD'dan 'İstanbul Sözleşmesi' vurgulu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.