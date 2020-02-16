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ADANA

Adana'da gizli bölmeli kaçak hastaneye baskın: Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı

Adana'da gizli bölmeli kaçak hastaneye baskın: Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına alındı

Adana polisi yaptığı çalışma sonucunda gizli bölmeli kaçak hastane ortaya çıkardı. Hastanede çalışan sahte doktorlar da gözaltına aldı. Duvarları kırılıp, kamuflaj için önlerine dolap konan ve elektronik düzenekle açılan gizli muayenehaneler, polisi de şaşırttı.

Haber Merkezi İHA DHA
Polis ekipleri, dolapların içinden girilen 'kaçak hastanesi'ne baskın düzenledi.
Polis ekipleri, dolapların içinden girilen 'kaçak hastanesi'ne baskın düzenledi.

Adana'nın Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Seyhan Suç Önleme ve Araştırma ekipleri, Mirzaçelebi Mahallesi’nde yabancı uyruklu şahısların kaçak hastane kurdukları, insanları muayene edip ilaç verdikleri bilgisine ulaştı.

Polis bu bilgi üzerine hastaneye baskın yaptı. Yapılan baskında kaçak hastanede çalışan sahte doktorlar gözaltına alındı.

Ayrıca kaçak hastanede çalışma başlatan polis, ön tarafı ilaç dolabı olan gizli bir bölme buldu. İlaç dolabını iten polis, dolabın dönmesi sonucu arka tarafa girildiğini tespit edip burada kaçak ilaçlara ulaştı.

Kaçak hastaneyi işleten Muhammed A. (36), Kefa Şeyh M. (44), Shadi Alahmad A. (44) gözaltına alındı. İlaçlara el konulurken, 3 sahte doktor sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda ise, 3 sedye, 3 adet stetoskop, 1 ateş ölçer, 1 bebek tartı cihazı, 2 kürtaj çubuğu, 1 tansiyon cihazı, 9 jetokain enjektör, 1 hasta kayıt defteri, 1 ultrason cihazı, 1 ekg cihazı,1 adet nevilizatör, 1 otomatik tansiyon cihazı, 2 speculum vajina çubuğu, 2 bin enjektör, 1 laptop, 1 yazıcı, 1 mikroskop cihazı, 1 şeker ölçer, 6 bin 620 kutu tıbbi ilaç ele geçirildi.

Burada tedaviye gelen Suriyelilerin ifadelerini alan polis, kaçak hastanede her türlü hastaya bakıldığını özellikle kadın hastalıkları ve kürtaj hizmeti verildiğini söyledi.

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