Adana’da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı

Dünya

İsrail'in sonu olur: Batı Şeria’nın ilhakı İslam dünyasında büyük öfkeye yol açacak

İsrail, dünyanın kayıtsızlığı, ABD ve bazı Arap ülkelerinin desteğine güvenerek Batı Şeria’yı ilhak planını adım adım hayata geçiriyor. Ancak kutsalları ve kırmızı çizgileri çiğneyerek bölgeyi kaosa sürükleyen İsrail kendi sonunu da adım adım hazırlıyor. İslam dünyasının ise artık “geri dönülemez” noktaya varılmadan harekete geçmesi gerekiyor.