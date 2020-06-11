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ADANA

Adana’da HTŞ/HAD operasyonu: 6 gözaltı

Adana’da terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet içerisinde oldukları belirlenen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla şüpheliler yakalandı.

Haber Merkezi İHA DHA
Adana'da şafak vakti HTŞ/HAD operasyonu
Adana'da şafak vakti HTŞ/HAD operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü HTŞ/HAD adına faaliyet yürüttüğü tespit edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü HTŞ/HAD’a yönelik operasyon düzenlendi.

SURİYE'YE GİDİP GELDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Özel Harekat polislerinde desteği ile söz konusu şahısların evleri şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskında yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

İHA
Adana'da şafak vakti HTŞ/HAD operasyonu
  • Yakalanan zanlıların, terör örgütü adına cihat etmek amacıyla Suriye gidip geldikleri, silahlı faaliyette bulundukları, örgüte elaman kazandırma ve aktarım faaliyetleri içerisinde bulundukları öğrenildi.

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA

İHA
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