Adana’da ilginç hırsızlık: Gasilhaneden kefen çaldılar

Hadırlı Mahallesi Mezarlığı gasilhanesinde soygun meydana geldi
Adana'da kimliği belirsiz kişi veya kişiler Hadırlı Mahallesi mezarlığı gasilhanesine girerek kefen, çarşaf ve havlu çaldı. Şahısların sigara ve yasaklı madde kullanıldığı tespit edilirken, Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak, "Buraya zarar vermek sana ne kattı. Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın?" ifadelerini kullandı.
Adana’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gasilhaneden kefen, çarşaf ve havlu çalındı. Muhtar ve vatandaşlar hırsıza, ‘Kefeni ne yapacaksın’ diyerek seslendi.
Olay, geçtiğimiz Pazar günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi Mezarlığı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler mezarlığın gasilhanesine pencereyi söküp girdi. Kişi veya kişiler, burada önce sigara ve yasaklı madde kullanıp ardından kefen, çarşaf ve havluyu çalıp kayıplara karıştı.
Sabah mezarlık görevlisi, pencerenin söküldüğünü görüp durumu Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak’a bildirdi. Tanak, polisi çağırdı ve ekipler olay yerinde inceleme yapıp hırsızlığı yapanları bulmak için çalışma başlattı.
"Buranın uygunsuz kullanımı bizleri çok üzdü"
Hadırlı Mahalle Muhtarı Esin Tanak,
"Pazar günü sabah mezarlık görevlisi aradı ve hırsızlığı bildirdi. Buradaki manzara bizi çok üzdü. Bunu yapan bizim mahallemizden birisi değildir, çünkü mahalleli olarak birbirimizi tanıyoruz, biliyoruz. Buranın uygunsuz kullanımı bizleri çok üzdü"
dedi.
"Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın"
Gasilhaneden kefen çalınmasına anlam veremediğini anlatan Tanak,
"Biz burada yedek olarak kefen, çarşaf ve havlu bırakıyorduk. Onları çalmışlar, ne istediler bilmiyoruz. Buraya zarar vermek sana ne kattı. Kefeni, çarşafı, havluyu ne yapacaksın? İnşallah emniyet bu kişileri bulur, bu kamu malına verilmiş bir zarardır. Burası dönüp dolaşıp geleceğimiz, bulunacağımız bir alan, yasaklı madde kullanmak için burayı mı buldun gerçekten çok merak ediyorum"
ifadelerini kullandı.
Öte yandan muhtar Tanak, tek tesellilerinin hırsızların klima ve termosifonu çalmamaları olduğunu söyledi.
"Allah’tan kork ve vicdanına sor"
Mezarlığa gelen vatandaşlardan Perihan Şenyürek ise hırsızlık karşısında tepkisini göstererek,
"Burada durumu olmayanlar için yedek kefen bulunuyor. Ey hırsız, elini vicdanına koy, senin annen, baban ölse burada cenazesi yıkanırken kefen alacak paran olmasa ne hissedersin, Allah’tan kork ve vicdanına sor. Buraya gelen herkesin parası yok ki. Paran yoksa git çalış"
diye konuştu.
#Gasilhane
#Kefen
#Hırsızlık