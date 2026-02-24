Yeni Şafak
Alanya'da 26 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Kıskıvrak yakalandı

14:5024/02/2026, Salı
AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 26 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında "uyuşturucu madde ticareti, kasten yaralama ve hırsızlık" suçlarından kesinleşmiş 26 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan E.A'nın (30) yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve cezaevine gönderildi.



