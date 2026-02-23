Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
'Şike ve bahisten' 32 gözaltı: Dört tutuklama

'Şike ve bahisten' 32 gözaltı: Dört tutuklama

17:0923/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Futbolda şike ve bahis skandalına yönelik soruşturma sürüyor.
Futbolda şike ve bahis skandalına yönelik soruşturma sürüyor.

İstanbul merkezli dokuz ilde, futbolda 'İstanbul merkezli 10 ilde yürütülen “futbolda bahis” soruşturmasında, yöneticisi oldukları takımların maçlarında rakip ekip lehine bahis oynadıkları belirlenen 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonda 32 kişi gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.ve bahis' operasyonunda gözaltına alınan ve aralarında kulüp yöneticilerinin de bulunduğu 32 kişiden 11'i için tutuklama talep edildi.

‘Futbolda Bahis’ soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 28 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Futbolda bahis’ soruşturması kapsamında, profesyonel futbol liglerinde futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda bahis hesabı bulunduğu tespit edilen ve özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı belirlenen 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bir firari aranıyor

İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan operasyonda arama ve el koyma işlemleri de yapıldı.

İşte gözaltına alınan isimler

Operasyon kapsamında Adana Demirspor’dan Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya, Ankaragücü yöneticisi Adem Başbilen, Yeni Malatyaspor yöneticisi Ahmet Topdağ, Antalyaspor yöneticileri Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar Tuncay Gülel, Bodrumspor yöneticisi Caner Tuna, Göztepe yöneticisi Enes Memiş, Giresunspor yöneticileri Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim Inaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban, Konyaspor yöneticileri Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol, Alanyaspor yöneticisi Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler, Denizlispor yöneticisi Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya, Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez, Gençlerbirliği yöneticisi Süleyman Yurtseven, Sivasspor yöneticisi Yasin Ocak gözaltına alındı.

Dört şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 28 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.



#Şike
#Bahis
#Operasyon
#Gözaltı
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 24 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Adana, Antalya il il imsak vakitleri