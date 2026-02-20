Yeni Şafak
Bahis ve şike soruşturmasında 31 gözaltı

10:2120/02/2026, Cuma
İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 31 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Operasyon, ülkede faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahıslara yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bahis operasyonu gerçekleştirdi.

Türkiye’de faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinde yönetici olarak görev aldığı süre zarfında, rakip lehine oynanan bahisler, gol içerikli bahisler (alt-üst), oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan şahısların belirlenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zincirleme operasyonlarda 31 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, şüphelilere ait cep telefonu, bilgisayar, harici hafıza ve USB bellekler dâhil tüm teknolojik cihazlara el konulduğu öğrenildi.


Gözaltına alınan kulüp yöneticilerinin isimleri

#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Bahis Soruşturması
#Süper Lig
