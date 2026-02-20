Bahis ve şike soruşturmasında 31 gözaltı

Yöneticilik yaptığı futbol kulübü maçlarına şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlenen kişilerin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Zincirleme operasyonlarda 31 kişi "şüpheli" sıfatıyla gözaltına alındı.