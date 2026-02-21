13 kulübün yöneticisine bahis ve şike gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasadışı bahis gelirlerinin aklanması soruşturma kapsamında, MASAK ve TCMB tarafından yapılan incelemede Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı tespit edildi. MASAK raporlarında da kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği, tespit edildi. Soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamaları çalışmaları sürüyor. Ayrıca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech'e TMSF kayyum olarak atandı.