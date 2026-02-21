13 kulübün yöneticisine bahis ve şike gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen 'futbolda bahis ve şike 'soruşturması kapsamında, 6'sı Süper Lig olmak üzere 13 kulübün 32 yöneticisi gözaltına alındı. Şüphelilerin özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol maçında rakip takıma bahis oynadığı belirlendi.
Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen kamuoyunda "futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturma kapsamında profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda 33 şüphelinin bahis hesabı bulunduğunu tespit etti. Başsavcılık, özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.
9 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Başsavcılığın koordinesiyle harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 9 ilde operasyonlar düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 6'sı Süper Lig kulubü 13 takımdan 32 yöneticiyi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bazı isimler şöyle: “Antalyaspor yöneticileri Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar Tuncay Gülel, Konyaspor yöneticileri Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol, Alanyaspor yöneticisi Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükçüler, Denizlispor yöneticisi Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya, Kocaelispor yöneticisi Orhan Dönmez, Gençlerbirliği yöneticisi Süleyman Yurtseven."
Bahis baronuna 17 yıla kadar hapis istemi
- 'Yasa dışı bahis' suçundan elde edilen gelirleri akladığı öne sürülen “Derkan Başer Suç Örgütü”ne yönelik soruştur-mada iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddinamede, aralarında bahis baronu firari Derkan Başer'in de yer aldığı 22 sanığın 7 yıldan 17 yıla kadar cezalandırılması istendi. İddianame 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
Kara para aklayan 2 şirkete kayyum
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen yasadışı bahis gelirlerinin aklanması soruşturma kapsamında, MASAK ve TCMB tarafından yapılan incelemede Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı görünümü altında, yasadışı bahis suçu işleyen gruplara finansal altyapı tespit edildi. MASAK raporlarında da kuruluşun elde ettiği suç gelirlerinin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, buradan da çok kısa süre içerisinde soruşturma dosyasında şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği, tespit edildi. Soruşturma kapsamında 19 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen zanlıları yakalamaları çalışmaları sürüyor. Ayrıca Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu ve PBM Tech'e TMSF kayyum olarak atandı.