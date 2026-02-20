İstanbul merkezli 10 ilde futbolda bahis ve şike operasyonu düzenlendi: İşte operasyonda gözaltına alınanların isimleri

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 32 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.
Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.
ABDULLAH SANCAK – ADANA DEMİRSPOR
ADEM BAŞBİLEN – ANKARAGÜCÜ
AHMET TOPDAĞ – YENİ MALATYASPOR
AYTAÇ ALTAY – ANTALYASPOR
BAHADIR HAKTANIR – ANTALYASPOR
BURHAN SERKAN KALMAZ – ADANA DEMİRSPOR
CANER TUNA – BODRUMSPOR
CEM KOÇ – ANTALYASPOR
CESUR BURAK AKAR – ANTALYASPOR
ENES MEMİŞ – GÖZTEPE
ERDİNÇ HIDIMOĞLU – GİRESUNSPOR
ERSİN SARIKAYA – GİRESUNSPOR
FERHAT KARADEMİR – GİRESUNSPOR
GÜRKAN TEMÜR – GİRESUNSPOR
HAKAN FAYDASIÇOK – KONYASPOR
HÜSAMETTİN AKYÜZ – ALANYASPOR
HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜLER – ALANYASPOR
HÜSEYİN SORUDAK – DENİZLİSPOR
İBRAHİM İNAÇ – GİRESUNSPOR
İHSAN ÇETİNKAYA – ADANA DEMİRSPOR
KAMİL YÜCEL – KONYASPOR
MUHAMMET ALİ ATASEVER – KONYASPOR
MUSTAFA TÜTÜNCÜ – GİRESUNSPOR
ORHAN DÖNMEZ – KOCAELİSPOR
OSMAN ÖZTÜRK – KONYASPOR
OSMAN SERPER – KONYASPOR
OSMAN TOPAL – GİRESUNSPOR
SÜLEYMAN YURTSEVEN – GENÇLERBİRLİĞİ
TAHSİN ÇOBAN – GİRESUNSPOR
TUNCAY GÜLEL – ANTALYASPOR
YASİN OCAK – SİVASSPOR
YAVUZ CİNKAYA – DENİZLİSPOR
YUNUS EMRE DEMİRKOL – KONYASPOR