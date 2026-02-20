Yeni Şafak
İstanbul merkezli 10 ilde futbolda bahis ve şike operasyonu düzenlendi: İşte operasyonda gözaltına alınanların isimleri

08:4520/02/2026, Cuma
AA
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da operasyon düzenlendi.
İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'da operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 10 ilde düzenlenen bahis operasyonunda, 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 32 şüpheliyi gözaltına aldı.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN İSİM LİSTESİ:

ABDULLAH SANCAK – ADANA DEMİRSPOR

ADEM BAŞBİLEN – ANKARAGÜCÜ

AHMET TOPDAĞ – YENİ MALATYASPOR

AYTAÇ ALTAY – ANTALYASPOR

BAHADIR HAKTANIR – ANTALYASPOR

BURHAN SERKAN KALMAZ – ADANA DEMİRSPOR

CANER TUNA – BODRUMSPOR

CEM KOÇ – ANTALYASPOR

CESUR BURAK AKAR – ANTALYASPOR

ENES MEMİŞ – GÖZTEPE

ERDİNÇ HIDIMOĞLU – GİRESUNSPOR

ERSİN SARIKAYA – GİRESUNSPOR

FERHAT KARADEMİR – GİRESUNSPOR

GÜRKAN TEMÜR – GİRESUNSPOR

HAKAN FAYDASIÇOK – KONYASPOR

HÜSAMETTİN AKYÜZ – ALANYASPOR

HÜSEYİN GÜMRÜKÇÜLER – ALANYASPOR

HÜSEYİN SORUDAK – DENİZLİSPOR

İBRAHİM İNAÇ – GİRESUNSPOR

İHSAN ÇETİNKAYA – ADANA DEMİRSPOR

KAMİL YÜCEL – KONYASPOR

MUHAMMET ALİ ATASEVER – KONYASPOR

MUSTAFA TÜTÜNCÜ – GİRESUNSPOR

ORHAN DÖNMEZ – KOCAELİSPOR

OSMAN ÖZTÜRK – KONYASPOR

OSMAN SERPER – KONYASPOR

OSMAN TOPAL – GİRESUNSPOR

SÜLEYMAN YURTSEVEN – GENÇLERBİRLİĞİ

TAHSİN ÇOBAN – GİRESUNSPOR

TUNCAY GÜLEL – ANTALYASPOR

YASİN OCAK – SİVASSPOR

YAVUZ CİNKAYA – DENİZLİSPOR

YUNUS EMRE DEMİRKOL – KONYASPOR


